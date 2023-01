Chargé d'affaires ambasady USA: czołgi ze Stanów Zjednoczonych wkrótce będą dostarczone do Polski

Zakup przez Polskę dodatkowych 116 czołgów Abrams, to nie zwykła transakcja handlowa, ale część przyrzeczenia złożonego przez prezydenta USA Joe Bidena. Czołgi ze Stanów Zjednoczonych już wkrótce zostaną dostarczone do Polski - powiedział chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Daniel Lawton.

Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowę przewidującą pozyskanie od strony amerykańskiej 116 czołgów Abrams w wersji M1A1.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem Błaszczakiem, chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Daniel Lawton podkreślał, że nasze partnerstwo nigdy nie było silniejsze. Wskazywał, że w ciągu 11 miesięcy od brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, Polska "wykazała niezwykłą mądrość, hojność i siłę, której celem było wzmocnienie bezpieczeństwa Ukrainy, ale również pomoc ukraińskim uchodźcom". Jak zauważył, USA towarzyszyły naszemu krajowi "na każdym etapie tej drogi".

"Gdy prezydent (Andrzej) Duda zapytał prezydenta (USA, Joe) Bidena i zwrócił się o przyspieszenie pomocy, jeśli chodzi o polski program modernizacyjny sił zbrojnych, naszą odpowiedzią było stanowcze +tak+" - powiedział Lawton. Podkreślił również, że zakup przez Polskę dodatkowych 116 czołgów Abrams, to nie jest "zwykła transakcja handlowa", tylko "część przyrzeczenia, które złożył prezydent Biden". Jak mówił, USA podjęły "prawdziwie historyczne działania, aby umożliwić to i to w sposób szybki".

"Dzięki specjalnym funduszom na pozyskanie uzbrojenia możliwe było to, by czołgi Abrams dla Polski były produkowane już w sierpniu, a fundusze w oparciu o regulacje prawne o takim specjalnym dodatkowym wsparciu w związku z wojną na Ukrainie będą wykorzystane, by pokryć część kosztów tego zakupu" - podkreślił. Jak dodał, dzięki tym wysiłkom, czołgi ze Stanów Zjednoczonych dotrą do Polski już wkrótce.

W imieniu rządu USA, Lawton podziękował Błaszczakowi oraz wszystkim Polakom za intensywne wysiłki na rzecz wzmacniania zdolności NATO. "Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy tak godnego zaufania sojusznika, partnera i przyjaciela" - powiedział chargé d'affaires ambasady USA w Polsce.