Charge d'affaires Izraela: transparent z hasłem "Szczepienie czyni wolnym" obraża pamięć ofiar Holokaustu

Transparent z hasłem "Szczepienie czyni wolnym" użyty podczas protestu, w którym brali udział posłowie Konfederacji, obraża pamięć ofiar Holokaustu - oświadczyła w środę charge d'affaires ambasady Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon.

"Większość rodziny mojego ojca została zamordowana w Auschwitz wraz z milionem innych ofiar. Ten znak obraża ich pamięć; to niewiarygodne, że 300 km od miejsca, w którym stał oryginał tego znaku może dochodzić do takiego wypaczania Holokaustu" - napisała na Twitterze dyplomatka.

"Zasmuca mnie, że w czasach, w których powinniśmy być zjednoczeni w walce z pandemią niektórzy wolą szerzyć nienawiść i siać podziały, wykorzystując do tego najczarniejszy moment w historii" - dodała.

Pod swoim wpisem umieściła zdjęcie z wtorkowego wydarzenia pod Sejmem, w którym uczestniczyli posłowie koła Konfederacji: Robert Winnicki, Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor i Grzegorz Braun. Protest przeciwko obostrzeniom i certyfikatom sanitarnym zorganizowano pod hasłem "Stop segregacji sanitarnej".

Na nagraniach z wydarzenia widać, jak uczestniczący w nim posłowie Konfederacji stoją przy transparencie nawiązującym do bramy do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Widniejący na bramie do obozu napis "Arbeit macht frei" (niem. praca czyni wolnym) na transparencie zastąpiono napisem "Szczepienie czyni wolnym".

"Napis +Arbeit macht frei+ to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz - największego cmentarzyska Polski i świata - to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" - skomentowało sprawę na Twitterze Muzeum Auschwitz.