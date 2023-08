Chcą obniżyć czas pracy. "Wiele firm tak zrobiło i wyniki są rewelacyjne"

W branży automotive zrobiliśmy eksperyment obniżający w niektórych firmach dzienny czas pracy do siedmiu godzin. Wyniki są rewelacyjne, bo polscy pracownicy są bardzo przepracowani – mówił w czasie debaty wyborczej Marcin Grzybowski, kandydat na posła z listy Lewicy.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej debaty z cyklu, które publikujemy na Kanale Wyborczym WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o emeryturach Polaków oraz skróceniu czasu pracy.

Pracujemy 1830 godzin rocznie, a obecny czas został ustanowiony dokładnie 104 lata temu. To bardzo dawno, a mamy już XXI wiek – mówił Marcin Grzybowski z Lewicy.

W dyskusji – obok Marcina Grzybowskiego (Lewica), wzięli udział Marek Gzik z PO, Piotr Kempf (PSL) oraz Grzegorz Matusiak (PiS).

Pełna debata dotycząca emerytur i czasu pracy dostępna jest tu. Zapraszamy do oglądania:

- Miejsc pracy będzie mniej ze względu na robotyzację i cyfryzację, więc pomóżmy pracownikom, obniżmy im czas pracy. Oczywiście, nie w każdej branży to się uda, ale to propozycja jak najbardziej realna do zrealizowania. Jako Lewica, bo to jest nasz projekt, mamy poparcie wszystkich central związkowych, oprócz jednej – tłumaczył Marcin Grzybowski z Lewicy.

- Jesteśmy za 35 godzinami pracy tygodniowo z zachowaniem obecnego wynagrodzenia, co wpływa pozytywnie na pracodawców. Robili już badania i są firmy, gdzie faktycznie pracuje się po 7 godzin. My jesteśmy społeczeństwem, które bardzo dużo pracuje, a najwięcej pracujemy w nadgodzinach. Dlaczego? Bo nasze pensje są bardzo niskie - tłumaczył kandydat.

Gorącą dyskusję wywołała w czasie debaty kwestia wieku emerytalnego.

- Jeden z portali internetowych przeprowadził takie badania, gdzie nawet 47 proc. Polek i Polaków uważa, że ten wiek powinniśmy obniżyć i jednym z pomysłów Lewicy jest, żeby to zrobić i zrównać wiek do 60 lat dla kobiet i mężczyzn – wyjaśniał Marcin Grzybowski.

- Myśmy zaproponowali tak zwaną rentę wdowią, emerytury stażowe, emerytury pomostowe, gdzie to wszystko po prostu nie zostało przez Prawo i Sprawiedliwość podpisane. Możemy wprowadzić gwarantowaną emeryturę, gdzie minimalna jej wartość nie będzie mniejsza niż 2000 zł. Tego nie ma teraz, to jest pomysł Lewicy - wyjaśniał kandydat.