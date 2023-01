Chcecie budować mury na granicach? Proszę bardzo, ale Bruksela nie dołoży ani eurocenta

Komisja Europejska nie chce finansować budowy murów na zewnętrznych granicach Unii; w zamian chce wprowadzać rozwiązania zachęcające migrantów do opuszczenia Wspólnoty. Umocnienia na granicach Polski z Kaliningradem czy Bułgarii z Turcją nie dostaną ani eurocenta z UE.

2 miliardy euro ma kosztować ogrodzenie wzdłuż granicy Turcji z Bułgarią.

Polska nie może liczyć na pomoc UE przy budowie muru na granicy z Rosją.

W zeszłym roku Austria odnotowała 100 000 nielegalnych przejść granicy, w tym 75 000 osób, które nie były wcześniej zarejestrowane na kontynencie.

Ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej dyskutowali w czwartek o sposobach na ograniczenie nielegalnej imigracji i powrót większej liczby migrantów do krajów pochodzenia - w obliczu gwałtownego wzrostu liczby ich przyjazdów.

Jednym ze sposobów na ograniczanie nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej jest budowa fizycznych umocnień na zewnętrznych granicach Wspólnoty; ten pomysł lansują niektóre państwa europejskie, w tym Austria, Polska i kraje bałtyckie.

Rosnąca liczba migrantów sprawiła, że palący temat migracji ponownie znalazł się w programie UE, a niektórzy przywódcy - na przykład kanclerz Austrii Karl Nehammer - publicznie wezwali Wspólnotę do sfinansowania, wartego 2 miliardy euro, ogrodzenia wzdłuż granicy Turcji z Bułgarią, skąd w ostatnich miesiącach przedostaje się coraz więcej imigrantów.

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson odrzuciła jednak wniosek Karla Nehammera. Stwierdziła - w wypowiedzi transmitowanej na Twitterze - że w budżecie Unii Europejskiej nie ma pieniędzy na budowę murów granicznych: jeśli je wydamy na umocnienia graniczne, to zabraknie ich gdzie indziej.

Unia Europejska nie sfinansuje muru na granicy z Kaliningradem

Wypowiedź komisarz Johansson w sprawie finansowania umocnień na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej będzie skutkowała również tym, że to Warszawa będzie musiała w pełni sfinansować budowę 200-kilometrowego muru na granicy z Rosją w obwodzie kaliningradzkim. Koszt muru, który był budowany na granicy z Białorusią - zgodnie z ustaleniami polskiego rządu - ma wynieść 1,6 mld zł.

W przypadku granicy z obwodem kaliningradzkim istnieje podobne ryzyko zwiększonej presji migracyjnej, sztucznie wytworzonej przez reżim Władimira Putina, który - podobnie jak w przypadku Białorusi - będzie ściągać samolotami migrantów z Syrii, Iraku czy Afganistanu. Jednocześnie w związku z przymusową mobilizacją obywateli Federacji Rosyjskiej może dojść również do zwiększenia presji migracyjnej ze strony Rosjan, którzy mogą podjąć próbę ucieczki przez „zieloną granicę”.

Komisja europejska - zamiast budować mury - chce zwiększyć presję dotyczącą powrotów migrantów do krajów pochodzenia

Pieniądze, które nie będą wydawane na budowę murów; mają posłużyć przedsięwzięciom, które doprowadzą do wyjazdów migrantów do krajów pochodzenia.

Komisja Europejska przedstawiła niedawno nowy plan przyspieszenia powrotu imigrantów do krajów spoza Unii Europejskiej. Służby migracyjne krajów UE zażądały usunięcia 342 100 osób w 2021 r., czyli ostatnim roku, z którego dostępne są pełne dane.

Według Eurostatu tylko 24 proc. z nich wróciło do kraju spoza bloku w 2021 roku. Liczbę powrotów „należy zwiększyć” - stwierdziła europejska komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson na konferencji prasowej w Brukseli we wtorek.

Te działania mają obejmować m.in. podwojenie do końca 2023 r. liczby krajów trzecich objętych programem pomocy reintegracyjnej Fronteksu, który zapewnia migrantom pomoc finansową i doradztwo po powrocie do kraju ojczystego. Jak na razie do tego programu należy 26 państw, w tym Brazylia, Indie, Pakistan, Algieria i Maroko.

Austria buduje koalicję państw, które chcą zaostrzyć politykę migracyjną UE

Austria pozostaje państwem, które znajduje się - obok Niemiec, Francji i Hiszpanii - w czołówce pod względem liczby osób ubiegających się o azyl. W zeszłym roku Austria odnotowała 100 000 nielegalnych przejść granicy, w tym 75 000 osób, które nie były wcześniej "zarejestrowane" na kontynencie.

Ta liczba zaczęła spadać w 2023 roku, jak twierdzą władze austriackie - na skutek drastycznych decyzji administracyjnych. Austria znalazła się w grupie państw, które zablokowały przyjęcie do strefy Schengen Rumunii i Bułgarii, argumentując swą decyzję tym, że w ten sposób przyczynią się do ograniczenia nielegalnych migracji szlakiem bałkańskim.

Jednocześnie w listopadzie Wiedeń wraz z Belgradem i Budapesztem podpisały porozumienie w sprawie lepszej ochrony policyjnej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Te działania miały być również manifestacją dezaprobaty dla azylowej polityki Wspólnoty, która - w przekonaniu polityków z Austrii, Węgier i Serbii (kraju z poza Unii Europejskiej) - nie zdaje egzaminu.

Zmniejszenie presji migracji do Unii Europejskiej ze strony państw trzecich było również możliwe - dzięki wprowadzeniu obowiązku wizowego od 1 stycznia 2023 roku dla obywateli Indii i Maroka do Serbii, która była pierwszym etapem dla obywateli tych państw przed dalszą podróżą do państw Unii.