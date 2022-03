Chełm: Niepełnosprawni na wózkach, niewidomi, dzieci z autyzmem wśród uchodźców z Ukrainy

Minionej nocy do naszego punktu recepcyjnego przyjechała grupa osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Łącznie z ich rodzinami było to 80 osób. Z Ukrainy trafiają do nas również niewidomi, dzieci z autyzmem – informuje pełnomocnik wojewody w chełmskim punkcie recepcyjnym Diana Patra.

Jak przekazała w rozmowie z PAP pełnomocniczka, środa mija na razie spokojnie w punkcie recepcyjnym zorganizowanym w miejskiej hali sportowej w Chełmie. Kilkadziesiąt osób czeka na dalszy transport lub skierowanie do ośrodka zakwaterowania. "Zwykle więcej osób przyjeżdża na wieczór. Na przykład minionej nocy pociągiem z Kijowa przyjechały też osoby niepełnosprawne ruchowo na wózkach inwalidzkich ze swoimi rodzinami. Łącznie było to 80 osób. Jedna pani przyjechała nawet sama" - relacjonuje Diana Patra. Wśród niepełnosprawnych zdarzają się też osoby niewidome i dzieci z autyzmem.

Trwa szukanie zakwaterowania dla wszystkich uchodźców. "Mamy kontakt z domami pomocy społecznej poprzez PFRON, by zapewnić im opiekę w Polsce lub za granicą" - uzupełnia pełnomocniczka. Dodała, że kilka osób już pojechało do Niemiec.

Ze wsparcia z punktu recepcyjnego w chełmskiej hali sportowej skorzystało do tej pory ponad 20 tys. osób. W ciągu doby przyjeżdża nawet do 1,2 tys. uchodźców.

Jedną z osób, która czeka w środę w punkcie recepcyjnym jest 43-letnia Tatiana z miasta Browary, oddalonego o 25 km od Kijowa. Do Polski dotarła po pięciu dniach. "Przesiadaliśmy się co jakiś czas. W różnych miastach zatrzymywaliśmy się na chwilę odpoczynku, jedzenie w punktach humanitarnych i dalej w stronę Polski. Nie mamy tu żadnej rodziny. Skierowano nas do Chmielnika pod Kielcami" - mówi Tatiana, która na Ukrainie była opiekunką w żłobku.

Z kolei Daria pracowała w banku, zajmowała się udzielaniem kredytów. Wyjechała z Dniepru w nocy z poniedziałku na wtorek. Zabrała ze sobą dwójkę dzieci: Igora i Żenię. Teraz pojadą do znajomych w Holandii.

Środa jest dwudziestym pierwszym dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tym czasie lubelskie przejścia graniczne z Ukrainą przekroczyło ok. 920 tys. osób.