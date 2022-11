Chełstowski: PiS obrał twardy kurs antyunijny; nie zgadzam się z tą polityką

PiS obrał twardy kurs antyunijny - z tym jest mi nie po drodze, nie zgadzam się z tą polityką – mówił we wtorek w Radiu Katowice marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Jak ocenił, regionalny samorząd jest już „rok w plecy” w kwestii uruchamiania unijnych środków z nowej perspektywy finansowej.

Pond tydzień temu Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmiku Woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski" głosowali oni z dotychczasową opozycją, wybierając nowy zarząd województwa. Tym samym PiS stracił władzę w regionie.

"To jak z wybuchem wulkanu - erupcja się odbyła, kurz opada, lawa stygnie" - skomentował marszałek wydarzenia w regionie sprzed ponad tygodnia. "Postanowiłem pójść inną drogą i myślę, że co by już się nie wydarzyło, ta rzeczywistość się nie zmieni. Nie żałuję tej decyzji" - zapewnił Chełstowski w porannej rozmowie na antenie Polskiego Radia Katowice.

Marszałek ocenił, że model współpracy w poprzednim, stworzonym przez PiS zarządzie województwa "wyczerpał się od strony politycznej - nie było tutaj chemii wewnątrz PiS-u na Śląsku" - mówił, wskazując też na niską jakość pracy zarządu województwa w ostatnim czasie i spory wewnętrzne. Skrytykował antyunijny - w jego ocenie - kurs obrany przez PiS.

"Do tego jeszcze szereg innych spraw związanych z brakiem przestrzegania prawa przez poszczególnych członków zarządu, czy bronieniem ludzi o wątpliwej reputacji (…). Nie chciałem też legitymizować pewnych działań, które w przeszłości się wydarzyły, a nie odbywały się z moim udziałem, tylko z udziałem innych osób" - tłumaczył marszałek, krytykując "zachowanie członków zarządu w wielu różnych sprawach".

"To nie są moje standardy" - tłumaczył Chełstowski, podając przykład presji wywieranej przez PiS z Zagłębia Dąbrowskiego na powołanie konkretnej osoby na stanowisko dyrektora szpitala św. Barbary w Sosnowcu. "Komitet polityczny PiS-u wskazuje mi, kto ma być dyrektorem, kto ma tam pracować (…). Nie żyjemy chyba w czasach, które sięgają politbiura" - powiedział marszałek, oceniając, iż osoba rekomendowana przez PiS nie spełniała odpowiednich kryteriów.

Według Chełstowskiego, polityka jest "twardą grą". "Nie udawajmy, że to są misie panda, które się przytulają i mówią sobie do uszu słodkie słówka. Wręcz przeciwnie - twarda gra; nie ukrywajmy, że jest inaczej, to byłaby hipokryzja" - mówił w Radiu Katowice marszałek. Odnosząc się do podjętej przez niego współpracy z Koalicją Obywatelską, Chełstowski powiedział, że warto "dla dobra województwa wszystkie urazy schować pod stół i spróbować popracować na innym pułapie".

Marszałek ubolewał nad opóźnieniem w uruchamianiu w regionach środków europejskich z nowej unijnej perspektywy finansowej. Ocenił, że choć program regionalny dla woj. śląskiego jest uzgodniony z Komisją Europejską i stroną rządową, wciąż nie może być wdrożony, zaś opóźnienie sięga już roku. Gdy zostanie uruchomiony - tłumaczył marszałek - procedury naborów, konkursów i szykowania dokumentacji technicznej przez beneficjentów zajmą w przybliżeniu kolejny rok. Minie półtora roku, zanim te środki trafią do samorządów - mówił Chełstowski, oceniając, iż unijne środki zdecydowanie pomogłyby gospodarce w kryzysie.

Marszałek woj. śląskiego zaapelował o nowelizację ustawy ustanawiającej maksymalne ceny prądu dla określonej grupy odbiorców. Według obecnych przepisów, z rozwiązań Tarczy nie może bezpośrednio skorzystać należące do zarządu województwa Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów - producent wody dla śląskiej aglomeracji, zaś koszty energii dla tej firmy mają wzrosnąć w przyszłym roku o 70 mln zł, do kwoty 114 mln zł.

Taka podwyżka oznacza konieczność podniesienia o ok. 30 proc. hurtowych cen wody, a tym samym podwyżkę dla mieszkańców, na co jednak nie wyraża zgody regulator - Wody Polskie. Aby nie było podwyżki, różnice musiałyby pokryć lokalne samorządy, które nie mają na to środków. Według Chełstowskiego, w tej sprawie konieczna jest nowelizacja ustawy, aby także GPW mogło skorzystać z rozwiązań rządowej Tarczy.

Odnosząc się do procedowanego w śląskim sejmiku projektu dofinansowania procedur in vitro (raz już został odrzucony), Chełstowski powiedział, że także wewnątrz śląskiego PiS nie było w tej sprawie jednolitego stanowiska. Zadeklarował otwartość na rozmowę o przyszłości projektu, zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską.

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się w poniedziałek do sytuacji w sejmiku woj. śląskiego, ocenił, że "takie zachowanie kilku radnych z marszałkiem na czele było ogromnym rozczarowaniem". Według niego, "dziś dziennikarze nawet dość wrogo nastawieni do naszego obozu dostrzegają kompletnie sprzeczne wypowiedzi marszałka Chełstowskiego, który w krótkim czasie sam sobie zaprzecza, w tym co mówił jeszcze tydzień, czy kilkanaście dni, tygodni temu i tym co mówi dzisiaj".

Odnosząc się do zmiany opcji przez marszałka Chełstowskiego i utraty przez PiS większości w sejmiku Morawiecki stwierdził, że "oczywiście, z politycznego punktu widzenia, jest to niefortunne". "Będziemy pracowali nad tym, żeby zaufanie wyborców było do nas jak najwyższe, to się liczy przede wszystkim. Będziemy współpracowali z tymi, którzy chcą współpracować" - zadeklarował Morawiecki.