Chiny: zanieczyszczenie powietrza wzrosło po zniesieniu kwarantanny

Zanieczyszczenie powietrza niektórymi substancjami wzrosło w Chinach powyżej poziomu z 2019 roku po spadku wiązanym ze wstrzymaniem działalności gospodarczej przez pandemię Covid-19 – ogłosiła w poniedziałek (18 maja) organizacja badająca zanieczyszczenie powietrza.

Ponowny wzrost wynika głównie ze wznowienia pracy zakładów przemysłowych, gdyż w największych chińskich miastach zanieczyszczenie jest wciąż niższe niż rok temu - ocenili w swym raporcie badacze z organizacji Centre For Research on Energy and Clean Air (CREA) z siedzibą w Helsinkach.

Poziom zanieczyszczeń niektórymi substancjami znacznie zmniejszył się w lutym, gdy w Chinach wprowadzono surowe ograniczenia, by powstrzymać szerzenie się koronawirusa. W całym kraju wstrzymywano pracę fabryk, a mieszkańcom ograniczano możliwość przemieszczania się i podróży pomiędzy prowincjami.

"Są teraz wczesne sygnały ostrzegawcze, że ożywienie w Chinach po kryzysie z Covid-19 odwraca korzystne zmiany jakości powietrza" - napisano w sprawozdaniu z badania CREA. Dodano, że średnie krajowe wskaźniki zanieczyszczeń drobnymi cząstkami PM2,5, a także dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki i ozonem przekroczyły w ostatnich 30 dniach poziom sprzed roku.

Wszystkie cztery rodzaje zanieczyszczeń są groźne dla zdrowia, a ich poziom w Chinach wciąż znacznie przekracza wartości uznawane za bezpieczne, mimo poprawy osiągniętej od 2013 roku - podkreślili badacze.

Na gęsto zamieszkanych obszarach miejskich odnotowano mniejszy wzrost poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu niż w pozostałej części kraju, co sugeruje mniejszy udział miejsc, gdzie głównym źródłem emisji jest transport. Ruch pasażerski jest wciąż mniejszy niż przed rokiem, ale obawy o zakażenie koronawirusem sprawiły, że część osób rezygnuje z transportu publicznego i jeździ prywatnymi samochodami, co "nie pomaga" jakości powietrza - napisano w opisie badania.

Wykorzystano w nim dane z 1,5 tys. oficjalnych stacji monitorowania poziomu zanieczyszczeń w Chinach kontynentalnych.