Chojnice: Śledztwo prokuratury po wypadku, w którym zginęła 12-latka

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Żabnie (woj. pomorskie), do którego doszło w niedzielę. Na przejściu dla pieszych została potrącona 12-latka. Zatrzymanemu 31-latkowi grozi do 8 lat więzienia.

"Mężczyzna we wtorek zostanie doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. W czwartek z udziałem biegłego lekarza dokonamy oględzin zewnętrznych i sekcji zwłok pokrzywdzonej celem ustalenia, co było bezpośrednią przyczyną zgonu" - przekazał prokurator Prokuratury Rejonowej w Chojnicach Mirosław Orłowski.

Do wypadku doszło w niedzielę w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej nr 235, w miejscowości Żabno.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem osobowym jadącym od strony Brus zatrzymał się przed przejściem dla pieszych ustępując pierwszeństwa trójce nastolatków, którzy przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych, a kierujący jadący z kierunku Chojnic z nieustalonych przyczyn nie ustąpił pierwszeństwa pieszym w wyniku czego potrącił 12-letnią dziewczynę.

Zatrzymany w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Po przesłuchaniu prokuratura zdecyduje o rodzaju środka zapobiegawczego wobec sprawcy. Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym zagrożone jest karą do 8 lat więzienia.