Choreograf i reżyser Henryk Konwiński honorowym obywatelem Bytomia

Tancerz, choreograf i reżyser Henryk Konwiński, przez ponad 50 lat związany z Operą Śląską w Bytomiu, został w środę honorowym obywatelem tego miasta. Jednogłośną decyzję podjęli bytomscy radni podczas środowej uroczystej sesji w Operze Śląskiej.

"Obchodzony przez maestro Henryka Konwińskiego w ubiegłym roku jubileusz 85-lecia urodzin i 65-lecia pracy artystycznej to doskonała okazja, aby uhonorować jego wkład w rozwój bytomskiej kultury" - powiedział prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, uzasadniając przedłożony projekt uchwały bytomskim radnym.

"To wielki artysta, wspaniały człowiek, modernista wpatrzony w tradycję, zawsze wierny muzyce. Od dziś honorowy obywatel miasta Bytomia. Jestem zaszczycony, że w ten sposób mogę uhonorować zasługi wybitnego tancerza, choreografa i reżysera" - dodał.

"Na Śląsku nie ma sceny, na której Henryk Konwiński nie odcisnąłby swojego piętna. Cechuje go - jak mawiał Wojciech Kilar - humanistyczny rys osobowości. Wywodzi się z pokolenia entuzjastów, ma niesamowitą umiejętność budowania więzi międzyludzkich i artystycznych, cechuje go wiarygodność i wrażliwość. To tu w Operze Śląskiej z całą pełnią objawił się jako utalentowany reżyser i choreograf" - podkreślił w laudacji dyrektor Opery Śląskiej Łukasz Goik.

"Jestem ogromnie wzruszony. Jest coś niezwykłego i magicznego w tym, że tak zaszczytny tytuł - tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia przyznany został mi właśnie tu - w sali imienia Adama Didura w Operze Śląskiej, gdzie kiedyś mieściła się moja sala baletowa, na której wylewałem siódme poty, na której przychodziły wszystkie pomysły" - powiedział Henryk Konwiński.

Maestro Konwiński dołączył do grona dziesięciu zasłużonych dla Bytomia osób, wyróżnionych tym tytułem w XXI w. Wcześniej otrzymali go m.in. śpiewak Wiesław Ochman, zmarły w tym miesiącu neurochirurg dr Jerzy Pieniążek, judoka Waldemar Legień, historycy prof. Piotr Obrączka i prof. Jan Drabina oraz ginekolog prof. Anita Olejek.

Henryk Konwiński urodził się 19 listopada 1936 r. w Poznaniu. Uczył się w technikum, a jednocześnie potajemnie uczęszczał do ogniska baletowego przy powstającej wtedy Państwowej Szkole Baletowej. Jako absolwent technikum otrzymał jednak tzw. nakaz pracy i trafił do Kościerzyny, gdzie działał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kaszubskiej, do którego się przyłączył. Po powrocie do Poznania został zaangażowany do zespołu baletowego operowej sceny. Pełne kwalifikacje zawodowe zdobył w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie.

Tańczył na deskach najważniejszych teatrów operowych, następnie stworzył niezapomniane choreografie dla wielu polskich oper i teatrów, w tym dla Opery Śląskiej, z którą jest związany od 1971 r. W historii polskiego baletu zapisał się jako niedościgniony rekordzista pod względem liczby zrealizowanych spektakli, przygotowanych opracowań choreograficznych oraz wyreżyserowanych przedstawień operowych i operetkowych. Wśród tych znamienitych realizacji są prapremiery światowe i polskie.

W Bytomiu zrealizował ponad 70 spektakli, wśród nich - swój pierwszy pełnospektaklowy balet "Stworzenie świata", a także "Traviatę", "Straszny dwór", "Madame Butterfly". W 2019 r. w Operze Śląskiej odbyła się premiera spektaklu baletowego "Don Kichot" w jego inscenizacji i choreografii oraz opery "Verbum nobile" Stanisława Moniuszki, którą sam wyreżyserował, opracował inscenizację i choreografię. W 2020 r. widzowie mieli okazję zachwycić się jego reżyserią i choreografią przy wznowieniu scenicznym operetki "Zemsta nietoperza". W czerwcu ub. r. przygotował choreografię do "Tryptyku powstańczego" - wielkiego plenerowego widowiska na bytomskim Rynku, które było główną oprawą regionalnych obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego. W dorobku ma także choreografie do wielu dzieł filmowych i telewizyjnych.