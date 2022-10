Chorwacja: Marszałek Sejmu: przekazem szczytu Platformy Krymskiej jest to, że Krym to Ukraina, a nie Rosja

Przekazem szczytu parlamentarnego międzynarodowej Platformy Krymskiej jest to, że Krym to Ukraina, a nie Rosja; Krym był, jest i będzie należał do Ukrainy – podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Witek przybyła w poniedziałek do Zagrzebia, gdzie weźmie udział w pierwszym parlamentarnym szczycie Platformy Krymskiej.

Marszałek Sejmu podkreśliła przed wylotem do Zagrzebia, że dyplomacja parlamentarna ma naprawdę duże znaczenie. "Jesteśmy parlamentarzystami, którzy posiadają mandat pochodzący z wolnych, powszechnych wyborów i możemy naprawdę bardzo mocno wzmocnić nasze rządy. Szczególnie w tej wyjątkowo trudnej sytuacji geopolitycznej, z jaką w tej chwili mamy do czynienia. Chodzi o wojnę rozpętaną przez Władimira Putina na Ukrainie" - mówiła Witek.

Zaznaczyła, że przekazem szczytu Platformy Krymskiej jest to, że "Krym to Ukraina, a nie Rosja".

Marszałek Sejmu zwróciła uwagę, że Polska doskonale rozumie, czym jest zagrożenie ze strony imperialnej Rosji. "Dlatego stoimy przy Ukrainie, dlatego wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę, a Krym był, jest i będzie należał do Ukrainy. To jest kwestia nie tylko pokoju i bezpieczeństwa w naszej części regionu, ale także pokoju ogólnoświatowego" - podkreśliła Witek.

Marszałek Sejmu zaznaczyła też, że przy okazji tego szczytu będzie mogła odbyć kilka spotkań bilateralnych. "Oczywiście tematem numer jeden jest Krym, a z tym się wiąże wojna na Ukrainie, pomoc udzielana przez państwa całego świata, i tego co w najbliższej perspektywie na przyszłość" - powiedziała marszałek Sejmu.

Zwróciła uwagę, że "dzisiaj jesteśmy w stanie w sposób bezprecedensowy pomagać Ukrainie, ale ta pomoc jest wciąż potrzebna". "Pomoc dyplomatyczna, polityczna, humanitarna, ale przede wszystkim pomoc w dostarczaniu Ukrainie uzbrojenia. I o tym z pewnością będziemy mówić podczas tych obrad" - mówiła marszałek Sejmu.

Z programu prasowego wizyty wynika, że we wtorek rano Elżbieta Witek zostanie powitana przez przewodniczącego parlamentu Chorwacji Gordana Jandrokovicia i przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka.

Następnie o godz. 9.30 marszałek Sejmu weźmie udział w otwarciu pierwszego parlamentarnego szczytu międzynarodowej Platformy Krymskiej. O godz. 10.30 marszałek Witek weźmie udział w sesji plenarnej, gdzie przewidziane jest jej wystąpienie. Po południu o godz. 14.30 marszałek Sejmu weźmie udział w lunchu roboczym.