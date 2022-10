Chorwacja: W poniedziałek i wtorek marszałek Senatu weźmie udział w parlamentarnym szczycie Platformy Krymskiej w Zagrzebiu

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki weźmie w poniedziałek i wtorek udział w I parlamentarnym szczycie Platformy Krymskiej w Zagrzebiu - spotkaniu liderów parlamentów państw wspierających Ukrainę w dążeniu do odzyskania kontroli nad okupowanym przez Rosję Półwyspem Krymskim.

W poniedziałek i wtorek w stolicy Chorwacji odbędzie się pierwszy parlamentarny szczyt Platformy Krymskiej - spotkanie liderów oraz wiceliderów parlamentów państw, które wspierają dążenia Ukrainy do odzyskania kontroli nad okupowanym przez Rosję Krymem. Ze strony Polski, obok marszałka Grodzkiego, weźmie również udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Szczyt organizują Zgromadzenie Chorwackie i Rada Najwyższa Ukrainy. Ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę szczyt odbędzie się w Zagrzebiu. Wezmą w nim udział delegacje parlamentów z ok. 50 krajów. Na marginesie spotkania Grodzki spotka się z szefami parlamentów Ukrainy, Mołdawii oraz Chorwacji. Trwają też prace nad przygotowaniem innych spotkań bilateralnych.

Wśród gości szczytu obecna będzie m.in przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Gerald E. Conolly, przewodnicząca niemieckiego Bundestagu Baerbel Bas, wiceszef PE Othmar Karas, przewodnicząca czeskiej Izby Poselskiej Marketa Pekarova Adamova, a także przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk.

Jak powiedział w piątek PAP Grodzki, podczas szczytu "będziemy przekonywać nieprzekonanych, że wojna w Ukrainie to konflikt cywilizacji, a brak oporu wobec Rosji to działanie krótkowzroczne". Dodał, że celem szczytu jest mobilizowanie do dalszej pomocy Ukrainie. W poniedziałek wieczorem marszałek Senatu przeprowadzi rozmowy z Pekarovą Adamovą, a we wtorek - oprócz udziału w plenarnej części szczytu - spotka się także z przewodniczącymi parlamentów Ukrainy, Mołdawii i Chorwacji.

"Platforma Krymska jest jednym z najważniejszych formatów parlamentarnych dotyczących niczym nieuzasadnionej agresji Rosji na niepodległą Ukrainę, nie mówiąc o aneksji Krymu, którą świat zlekceważył w 2014 r., za co płacimy dzisiaj ogromną cenę, a Ukraińcy - straszliwą cenę" - powiedział Grodzki.

Platforma Krymska to powołane w 2021 roku z inicjatywy Ukrainy międzynarodowe forum konsultacyjne, którego celem jest zakończenie trwającej od 2014 rosyjskiej okupacji Półwyspu Krymskiego.

Celami formatu są także m.in wywieranie presji politycznej na Rosję w sprawie Krymu, walka z rosyjską dezinformacją i próbami wyciszenia kwestii okupacji półwyspu przez Rosję, a także debata i praca nad bezpieczeństwem w regionie Morza Czarnego. Do udziału w Platformie Ukraina zaprosiła szereg państw oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się kwestiami prawa międzynarodowego i bezpieczeństwa.

W pracach Platformy obecnie biorą udział niemal wszystkie państwa Europy, USA, Kanada, a także Turcja, Gruzja, Japonia, Australia czy Nowa Zelandia - łącznie 46 państw, a ponadto Unia Europejska, NATO, Rada Europy oraz zrzeszająca Ukrainę, Mołdawię, Gruzję i Azerbejdżan Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju (GUAM). Warto podkreślić, że w pracach uczestniczą też przedstawiciele Medżlisu - organizacji Tatarów Krymskich, prześladowanej przez okupacyjne władze mniejszości narodowej.

Założenia Platformy Krymskiej obejmują współpracę na różnych szczeblach - szefów rządów państw uczestniczących, ministrów spraw zagranicznych oraz obrony, a także na poziomie międzyparlamentarnym i eksperckim. Do tej pory miały miejsce dwa szczyty Platformy Krymskiej - w sierpniu 2021 roku w Kijowie oraz w 2022 roku. Ostatni, ze względów bezpieczeństwa, odbył się w formacie online.