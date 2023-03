Chorzów ma Rondo Praw Kobiet

Nazwę Ronda Praw Kobiet nosi od środy jedno z rond w Chorzowie. Uchwałę w sprawie nadania takiej nazwy rondu przy ul. Nomiarki, łączącym ją m.in. z Drogową Trasą Średnicową, miejscy radni przyjęli w październiku ub. roku.

Jak zaznaczył podczas otwarcia prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, to forma uczczenia i uszanowania dążenia kobiet do równouprawnienia. "Wiemy, że nie jest tak w stu procentach i jeszcze nam brakuje - podobno 30 lat brakuje do tego, żeby równouprawnienie w Polsce stało się faktem" - powiedział Kotala.

"Ale widzimy już dzisiaj, że kobiety świetnie sobie radzą w życiu publicznym, zawodowym; są dobrymi menadżerami, dobrymi zarządcami i dobrymi społecznikami" - ocenił prezydent Chorzowa.

Posłanka Monika Rosa (KO) zaznaczyła, że miejsc upamiętniających prawa kobiet i zasłużone kobiety jest w Polsce bardzo mało. "Dlatego symbolicznie otwieramy rondo kobiet" - wskazała.

"Ale już niesymbolicznie weźmiemy władzę w Polsce, ponieważ jest nas ponad 50 proc. kobiet w Polsce. Niesymbolicznie będziemy chciały mieć taką samą płacę za taką samą pracę. Niesymbolicznie będziemy walczyć z przemocą domową, przemocą i opresją wobec kobiet. Ponieważ jest nas połowa społeczeństwa i to nam się po prostu należy" - powiedziała Rosa.

Posłanka Ewa Kołodziej (KO) uściśliła, że w Polsce jest o 2 mln więcej kobiet, niż mężczyzn. Wyraziła nadzieję, że również samorząd Katowic przyjmie podobną uchwałę, jak sąsiedni Chorzów.

"Natomiast prawda jest taka, że kobiety mają bardzo brutalną rzeczywistość. To, że muszą wychodzić na ulice, że są nie najlepiej traktowane przez obecną władzę, że muszą dopominać się o swoje prawa pokazuje, jak bardzo podstawowe prawa są łamane. A łamanie praw kobiet jest łamaniem praw człowieka" - podkreśliła Kołodziej.

Inicjatorami petycji ws. nadania nazwy Ronda Praw Kobiet w Chorzowie byli lokalni aktywiści Elżbieta Czerepowicka i Andrzej Dudek; formalnym wnioskodawcą - radny Bartłomiej Czaja.

Chorzów jest kolejnym miastem w woj. śląskim, w którym w taki sposób zostały uhonorowane prawa kobiet. Od marca 2021 r. rondo Praw Kobiet jest w Częstochowie, obok dworca Stradom. W listopadzie 2021 r. nazwę tę zyskało rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, Dęblińskiej i 3 Maja w centrum Sosnowca. Jeszcze jedno rondo Praw Kobiet jest w Bytomiu.