Chorzów: Policja i funkcjonariusze KAS zlikwidowali salon z nielegalnymi automatami

Cztery nielegalne automaty do gier hazardowych przejęli policjanci, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej wkroczyli do jednego z salonów w Chorzowie.

Za naruszenie przepisów ustawy karno-skarbowej grozi wysoka grzywna i kara nawet 3 lat więzienia - przypomina policja.

"Policjanci z chorzowskiej komendy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, uzyskali informację, że w jednym z lokali przy ulicy 16 Lipca udostępniane są automaty do gier hazardowych bez wymaganej koncesji. Wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej KAS wkroczyli do tego punktu. Informacje potwierdziły się. Stróże prawa znaleźli wewnątrz 4 takie urządzenia" - podała w piątek chorzowska komenda.

Przedstawiciele KAS przeprowadzili tzw. gry kontrolne, podczas których wykazali, że są to automaty służące do prowadzenia gier hazardowych. W maszynach znaleźli pieniądze, które również zostały zabezpieczone. Urządzenia trafiły do magazynu śląskiej Służby Celno-Skarbowej, gdzie będą przechowywane do czasu decyzji sądu. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier.

1 kwietnia 2017 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o grach hazardowych. Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne - 100 tysięcy złotych od jednego urządzenia. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa. Za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, czy zezwolenia, grozi odpowiedzialność karna - wysoka grzywna, do 3 lat więzienia, albo obie te kary.