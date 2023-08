Ciąg dalszy dyskusji w KRS o "upolitycznieniu sądów" we wtorek

We wtorek Krajowa Rada Sądownictwa ma kontynuować dyskusję nad "upolitycznieniem sądownictwa", zaplanowane jest również przyjęcie stanowiska Rady w tej sprawie. Nadzwyczajne posiedzenie KRS zwołano na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W poniedziałek KRS debatowała przez pięć godzin o kwestiach "równego traktowania stron postępowań w polskich sądach z zachowaniem neutralności światopoglądowej".

O zwołanie takiego posiedzenia do przewodniczącej KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej zwrócił się minister sprawiedliwości, według którego "mamy poważny problem z narastającym upolitycznieniem polskich sądów, który przeszedł już z fazy debat i dywagacji politycznych (...) do fazy stosowania potężnej władzy sędziowskiej w konkretnych przypadkach dotyczących konkretnych polskich obywateli".

Podczas posiedzenia Rady odtworzono także materiał filmowy zawierający nagrania z manifestacji z ostatnich lat dotyczących m.in. sprzeciwu wobec zmian dokonywanych w wymiarze sprawiedliwości, i zawierający wypowiedzi uczestniczących w tych protestach sędziów.

Z opinią szefa MS i zaprezentowanymi nagraniami polemizował członek KRS, senator KO Bogdan Zdrojewski. "Wydaje mi się, że prezentacja tego materiału, to pomylenie skutków z przyczyną. Rzeczywiście zgadzam się z tym, że polityka weszła do sądów, wchodziła stopniowo od ośmiu lat dość konsekwentnie (...), ale starałbym się skupić na przyczynach tego stanu rzeczy" - mówił.

"Moim zdaniem źródłem upolitycznienia nie są sędziowie, ale politycy. (...) Co się stało, że w ciągu ostatnich ośmiu lat wymiar sprawiedliwości tak mocno został dotknięty polityką?" - pytał Zdrojewski i w tym kontekście wymieniał "niepublikowanie wyroku TK, ułaskawienie polityków przed prawomocnymi wyrokami oraz niepowołanie do TK właściwie wybranych kandydatów, tylko dublerów oraz przerwanie kadencji KRS".

Sędzia Marek Jaskulski zaznaczył, że nie widzi wskazywanego przez senatora Zdrojewskiego związku tematu dyskusji z działaniami polityków w sferze publiczno-prawnej. "Nikt nie wchodził na salę sądową i nie kazał sędziom wydawać takich, czy innych wyroków. Jeśli były jakieś zmiany w systemie, to one powinny być kontestowane w innych miejscach, niż sala sądowa" - wskazywał.

Senator Krzysztof Kwiatkowski (koło senatorów niezależnych) mówił, że KRS "nie stoi na straży dobrego samopoczucia żadnego polityka, żadnego ministra sprawiedliwości". "Sam kontekst tutaj może budować przekonanie, że tego typu wniosek (ministra ws. dyskusji KRS - PAP) to jest forma wpływania na niezawisłość sędziowską" - ocenił Kwiatkowski.

"Dochodzę do wniosku, że wniosek ministra był bardzo trafny, ponieważ umożliwił on nam dyskusję na temat przyszłości sądownictwa w Polsce" - mówił natomiast wiceprzewodniczący Rady Rafał Puchalski. Ocenił, że "największym zagrożeniem dla sędziów i ich niezawisłości jest samo środowisko sędziowskie". "Pewna grupa sędziów postuluje uznawanie powołań sędziowskich za nieważne z mocy prawa. Jest to przykład stanowiska, które rażąco narusza przepisy konstytucji o nieusuwalności sędziów" - argumentował.

Przewodnicząca KRS Pawełczyk-Woicka wskazała zaś, że kwestią wymagającą w tym kontekście dyskusji jest jeszcze na przykład "wątek finansowania stowarzyszeń sędziowskich, w tym ich finansowania ze źródeł zagranicznych". "On ma wpływ na niezawisłość sędziów i ich działalność polityczną" - podkreśliła.

"Ta działalność wykracza poza granice Polski. To prowadzi do prób podważania niezawisłości polskich sędziów powołanych przez prezydenta m.in. w orzecznictwie TSUE, prowadzi do arbitralnych +testów+, które w jakiś sposób szkalują tych sędziów" - dodała Pawełczyk-Woicka.

Przewodnicząca KRS zaproponowała przygotowanie na wtorek projektu stanowiska KRS odnoszącego się do omawianych kwestii. Projekt mają wypracować sędziowie: Jaskulski, Zbigniew Łupina i Stanisław Zdun. Kontynuację dyskusji - już nad przygotowanym projektem stanowiska - KRS zaplanowała na wtorek od godz. 9.30.