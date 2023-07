Cichanouska: nie chcemy zostać nagrodą pocieszenia dla Putina w jakichś negocjacjach

Na szczycie NATO w Wilnie zaproponowaliśmy utworzenie grupy - formalnej lub nie - która służyłaby koordynacji współpracy Sojuszu i demokratycznej Białorusi - po to, aby białoruski punkt widzenia był uwzględniany - powiedziała Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji demokratycznej.

Cichanouska we wtorek i środę wzięła udział w odbywającym się w Wilnie szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W rozmowie z PAP zwróciła uwagę na kwestię relacji białoruskiej demokratycznej opozycji z NATO i krajami Sojuszu.

Jak podkreśliła, to przypadek bez precedensu, aby przywódca władz na uchodźctwie państwa nienależącego do NATO był obecny na spotkaniu Sojuszu.

"Widzę, że państwa NATO rozumieją strategiczne znaczenie Białorusi w naszym regionie, i w związku z tym nie uznają (Alaksandra) Łukaszenki, który zdobył władzę przy pomocy Putina i przemocy. Sojusznicy uznają moje przywództwo - dlatego zostałam zaproszona, by głos Białorusi był tu usłyszany. To szczególnie ważne, aby - gdy państwa NATO dyskutują nad przyszłością systemu bezpieczeństwa w tym regionie - została uwzględniona białoruska opinia" - powiedziała, deklarując chęć rozwijania relacji z NATO.

"Nie chcemy zostać nagrodą pocieszenia dla Putina w jakichś negocjacjach. Chcemy, by państwa NATO rozumiały zagrożenia płynące ze strony reżimu Łukaszenki" - dodała Cichanouska, przypominając o możliwości relokacji na Białoruś rosyjskich najemników z Grupy Wagnera oraz decyzji o rozmieszczeniu na terenie Białorusi rosyjskiej broni jądrowej.

Liderka białoruskiej opozycji oceniła, że Łukaszenka "wyprzedaje Białoruś Rosji "kawałek po kawałku", tylko po to, by utrzymać się przy władzy. "Ale to pociąga za sobą olbrzymie zagrożenia dla białoruskich obywateli, naszej suwerenności - ale także dla naszych sąsiadów, w tym państw NATO. Dlatego tak ważne jest nie pomijać Białorusi" - dodała.

Liderzy białoruskiej opozycji przedstawili propozycję utworzenia grupy ds. współpracy z NATO

Cichanouska wskazała, że liderzy białoruskiej opozycji na marginesie szczytu w Wilnie przedstawili propozycję utworzenia grupy, która służyłby koordynacji i współpracy z NATO.

"Jakaś grupa - w formalnej albo nieformalnej postaci - powinna powstać pomiędzy NATO i demokratyczną Białorusią, tak jak to miało miejsce w przypadku Rady Europy czy Komisji Europejskiej - po to, by mieć pewność, że białoruski punkt widzenia jest uwzględniany, że możemy koordynować nasze działania i punkty widzenia" - podkreśliła.

"Musimy instytucjonalizować nasze relacje z różnymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak NATO. Podzielamy wartości państw Sojuszu - partnerstwo, wspólne bezpieczeństwo" - zaznaczyła Cichanouska, podkreślając jednocześnie, że liderzy białoruskiej opozycji chcieliby, aby demokratyczna Białoruś otrzymała gwarancje niepodległości i niezależności od mocarstw.

Kwestia rozmieszczenia rosyjskich głowic jądrowych na Białorusi

Cichanouska odniosła się również do kwestii rozmieszczenia rosyjskich głowic jądrowych na Białorusi oraz możliwej relokacji tam rosyjskich najemników.

"Potrzebujemy jasnego języka i jasnego przekazu w tej kwestii - że obecność rosyjskiej broni jądrowej i rosyjskiego wojska na Białorusi nie będzie tolerowana (...) i że będzie to wiązać się z sankcjami. Nie ma presji ze strony państw demokratycznych, jeśli chodzi o sankcje na reżim Łukaszenki - a to odbierane jest jako słabość strony demokratycznej" - mówiła.

"Dyktatorzy patrzą po sobie nawzajem i uczą się, że mogą popełniać przestępstwa i czuć się bezkarnymi. Państwa demokratyczne muszą pokazać, że mają siłę ukarać ich za ich przestępstwa. Dlatego nalegamy na pociągnięcie Łukaszenki do odpowiedzialności za jego zbrodnie przeciw ludzkości (...). Tu nie wystarczą tylko słowa potępienia, ale potrzebne są praktyczne działania" - mówiła.

Oceniła też, że białoruski dyktator nie jest kontroluje tego, czy najemnicy z Grupy Wagnera i ich lider Jewgenij Prigożyn trafią na Białoruś. "On tylko może im stworzyć do tego warunki" - stwierdziła Cichanouska.

Cichanouska odniosła się również do kwestii Ukrainy i jej dążenia do członkostwa w NATO, co było jednym z kluczowych punktów obrad szczytu NATO.. "Uznajemy, że Ukraina powinna otrzymać wszystko, czego potrzebuje - jeżeli potrzebuje broni, to należy dać jej broń, jeżeli potrzebuje członkostwa w NATO, to powinna je dostać. Ukraińcy walczą teraz za całą Europę i cały demokratyczny świat, a więc potrzebują wsparcia - tak samo jak Białoruś. Nie można zostawiać Białorusi na jeden dzień później, bo może być już za późno" - oceniła.

Swiatłana Cichanouska w 2020 roku brała udział w wyborach prezydenckich na Białorusi, stawiając w nich czoła rządzącemu od 1994 roku Łukaszence. Powszechnie uznawanemu za dyktatora przywódcy Białorusi przyznano oficjalnie 80,1 proc. głosów. Cichanouska, według oficjalnych wyników, uzyskała poparcie 10,1 proc. głosujących.

Opozycja uznała te wyniki za sfałszowane, a przez kraj przelała się fala protestów z żądaniem uczciwych wyborów. Były to największe masowe protesty w historii Białorusi. Na wystąpienia społeczeństwa obywatelskiego władze odpowiedziały represjami na wielką skalę. Sama Cichanouska po wyborach była zmuszona przez władze do wyjazdu z kraju.