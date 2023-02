Ciechanów: Będą bezpłatne warsztaty i szkolenia dla rodziców noworodków z problemami rozwojowymi

W Ciechanowie (Mazowieckie) odbędą się bezpłatne warsztaty i szkolenia dla rodziców noworodków i niemowląt, u których stwierdzono problemy rozwojowe. Maluchy otrzymają szansę na wyrównanie deficytów. Projekt Fundacji Edukacji, Rozwoju i Nauki „FERN” otrzymał od samorządu dotację.

Jak informuje ciechanowski Urząd Miasta, "cykl specjalistycznych warsztatów dla rodziców, u których nowo narodzonych dzieci do szóstego miesiąca życia stwierdzono problemy rozwojowe wymagające wsparcia specjalistów ruszy 17 marca". Będą to spotkania z położną, psychologiem i terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapisy do udziału w projekcie rozpoczną się 14 lutego.

"Projekt, na którego realizację otrzymaliśmy dotację Urzędu Miasta zakłada komplementarne zaopiekowanie się rodziną i pomoc w ustaleniu prawidłowej strategii działania by wspierać rozwój dziecka i zadbać o jego potrzeby" - wyjaśniła prezes Fundacji Edukacji, Rozwoju i Nauki "FERN" Sandra Kraszewska, cytowana w informacji ciechanowskiego samorządu.

W ramach pomocy dla rodziców noworodków i niemowląt, u których zdiagnozowano problemy rozwojowe, planowanych jest 9 warsztatów i szkoleń, przy czym każde spotkanie będzie przeznaczone dla 15 osób. Bezpłatne zajęcia będą odbywały się w ośrodku "Piwnica na I piętrze", gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne, edukacyjne i społeczne.

"W wyniku nabytych umiejętności, wiedzy i skierowaniu na prawidłową ścieżkę rehabilitacyjno-diagnostyczną dzieci objęte projektem zyskają szansę na wyrównanie deficytów rozwojowych i harmonijny rozwój. Dzięki temu w dalszej perspektywie poprawiony zostanie ich komfort życia" - podkreślono w informacji o projekcie.

Urząd Miasta Ciechanowa zwrócił uwagę, iż wsparcie dla rodziców noworodków i niemowląt z problemami rozwojowymi to jedno z dziewięciu przedsięwzięć, które tamtejszy samorząd wsparł w tym roku w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

"Łącznie w 2023 r. miasto przeznaczy na wsparcie organizacji pozarządowych ponad 1 mln zł" - zapowiedział ciechanowski samorząd.