Ciechanów: Kolejne inteligentne pojemniki do segregacji odpadów i nowy pojazd na śmieci

Na kolejnych osiedlach Ciechanowa (Mazowieckie) pojawiły się inteligentne, bezdotykowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - tym razem to 48 modułów. Z kolei Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK) zyskało nowy pojazd do odbioru śmieci. Rządowe wsparcie w obu przypadkach wyniosło 95 proc.

Pilotażowym program Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) w Ciechanowie, jako pierwszy tego typu projekt w Polsce, ruszył w 2019 r. realizowany przez firmę T4B we współpracy m.in. z PUK i Fundacją Łydynia. Wtedy też na jednym z osiedli zamontowano pierwsze pojemniki, które ważą wrzucane tam i właściwie posegregowane odpady. Właściciele lokali otrzymują kody kreskowe, które naklejają na worki z posegregowanymi śmieciami - worki są ważone podczas wrzucania do pojemników.

Jak poinformował w poniedziałek ciechanowski Urząd Miasta, wyposażenie kolejnych miejsc w zabudowie wielorodzinnej w nowoczesny system do zbiórki odpadów było możliwe dzięki środkom finansowym z Programu Inwestycji Strategicznych "Rządowy Fundusz Polski Ład", przy czym kwota dofinansowania to prawie 3,7 mln zł, a z kolei w przypadku dwukomorowego pojazdu dla PUK do odbioru śmieci wsparcie wyniosło ponad 1,2 mln zł.

"Cieszy mnie, że miasto Ciechanów przygotowało bardzo dobry wniosek, dzięki czemu uzyskało aż 95. procentowe rządowe dofinansowanie na projekt, który przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wdraża rozwiązania ekologiczne. Dodatkowo pozwala utrzymać niską opłatę za odbiór śmieci dla mieszkańców. W obecnej sytuacji to bardzo ważne" - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, cytowany w poniedziałkowej informacji ciechanowskiego samorządu.

Wiceszef MSWiA zapewnił, że jako poseł ziemi ciechanowskiej wspiera wszelkie inicjatyw lokalne, które mogą poprawić komfort życia mieszkańców. Podkreślił zarazem, że lokalny samorząd zawsze może liczyć na rządowe wsparcie najważniejszych inwestycji. "A jak widać, współdziałanie ponad politycznymi podziałami przynosi dobre efekty" - dodał Wąsik.

Kolejne 48 modułów nowoczesnych pojemników na odpady, które są higieniczne, bezdotykowe i pozwalają na skuteczną segregację zamontowano na kilku osiedlach Ciechanowa. Urządzenia - jak podał Urząd Miasta - zastąpią tam dotychczas używane, plastikowe pojemniki na śmieci - w efekcie mieszkańcy 351 gospodarstw domowych i 22 lokali użytkowych na przełomie stycznia i lutego rozpoczną korzystanie z SISO.

"Zyskują mieszkańcy, ale też miasto, bo jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do zwiększania poziomów recyklingu. Warto podkreślić, że organizacja gospodarki odpadami w Ciechanowie umożliwia utrzymanie jednej z najniższych w Polsce opłat za odbiór odpadów od mieszkańców, 13 zł od osoby" - zwrócił uwagę prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Według ciechanowskiego samorządu, SISO umożliwia optymalizację odbioru odpadów i zwiększa poziom higieny. Klapy pojemników otwierają się bezdotykowo, są bardziej estetyczne. Do pojemników nie dostają się gryzonie i ptaki, jednocześnie odpadów nie rozwiewa wiatr. System likwiduje też problem podrzucania śmieci spoza osiedla, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z odbiorem śmieci - odpadów nie można włożyć do pojemnika bez kodu otwierającego urządzenia.

Jak przypomniał Urząd Miasta, w Ciechanowie na stałe SISO wdrożono w 2020 r. Objęto nim wówczas ponad 300 gospodarstw domowych. Projekt "T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady - ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami" został doceniony w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W 2021 r. ciechanowski samorząd otrzymał promesę Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5 mln zł na rozbudowę systemu.