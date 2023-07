Cieszyn: Od niedzieli można zwiedzać Muzeum Magicznego Realizmu

Ponad 100 surrealistycznych obrazów i rzeźb współczesnych polskich artystów, a także około 30 prac Salvadora Dalego zobaczyć można w otwartym w niedzielę dla zwiedzających Muzeum Magicznego Realizmu w Cieszynie – podał PAP kustosz placówki Sebastian Chachołek.

"W zabytkowym budynku przy ul. Przykopa prezentujemy ponad 100 surrealistycznych obrazów i rzeźb polskich współczesnych przedstawicieli magicznego realizmu, a także około 30 prac Salvadora Dalego. Od niedzieli muzeum jest otwarte dla zwiedzających. +Przykopa 25+ to miejsce, które nie tylko oznacza jeden z najbardziej urokliwych fragmentów cieszyńskiej starówki, ale także nowo otwarte Muzeum Magicznego Realizmu w Cieszynie" - oznajmił Chachołek.

To druga taka placówka muzealna na Śląsku Cieszyńskim. Pierwsze Muzeum Magicznego Realizmu powstało sześć lat temu w willi Ochorowiczówka w Wiśle. "Odniosło ono ogromny sukces. Tamto miejsce w ciągu kilku lat stało się znane w polskim i zagranicznym środowisku artystycznym. Udało nam się zgromadzić największy w kraju zbiór dzieł sztuki tworzonej w nurcie magicznego realizmu. Rocznie odwiedza nas w Wiśle ponad 20 tys. gości" - powiedział Chachołek.

Weronika Machnik, odpowiedzialna w muzeum za kontakty z mediami, podała, że w cieszyńskiej placówce prezentowane są obrazy, grafiki i rzeźby artystów, tworzących w nurcie sztuki fantastycznej. "Jest ponad 30 prac Salvadora Dalego. Jednocześnie obok prac takich twórców, jak Tomasz Sętowski, Marcin Kołpanowicz, Rafał Olbiński, Wojciech Siudmak, Jarosław Jaśnikowski, Jacek Szymkarczuk, Jakub Różalski, Dariusz Kaleta, Katarzyna Kania czy Beata Jurkowska, można podziwiać twórczość artystów związanych z ziemią cieszyńską. Są dzieła Amfirii z Kubalonki, Artura Szołdry i Roberta Heczki z Ustronia" - dodała.

Poza stałą ekspozycją, podobnie jak w siostrzanej Ochorowiczówce, w cieszyńskim muzeum organizowane będą wystawy czasowe oraz cykliczne prezentacje współczesnej sztuki. Tworzyła tu będzie malarka Monika Ślósarczyk, absolwentka krakowskiej ASP.

Machnik podała, że muzeum powstało w budynku, znajdującym się w części starego miasta nazywanej cieszyńską Wenecją. Zabudowa powstała między XVII a XIX wiekiem i była kolebką lokalnego rzemiosła, a później także przemysłową częścią grodu. Obecnie jest miejscem odwiedzanym przez turystów. "Dom przy ul. Przykopa 25 jest jednym z najstarszych w okolicy. Jego powstanie datowane jest na koniec XVIII wieku. Na tle pozostałych budynków wyróżnia się przede wszystkim drewnianymi słupami zdobiącymi wejście. Z drewna została wykonana również piętrowa zabudowa poddasza" - opisała.

Realizm magiczny to tendencja w sztuce, która wywodzi się z Niemiec doby lat 20. minionego stulecia. Jako pierwszy użył tego określenia krytyk sztuki Franz Roh. Artyści odwoływali się do wyobraźni, wierzeń ludowych i magii, wprowadzając do codzienności elementy irracjonalne i tajemnicze.