Cieszyn: Ok. 50 pensjonariuszy nie może wrócić do domu opieki po pożarze

Z powodu zniszczeń, które wyrządził pożar w domu opieki w Cieszynie, ok. 50 pensjonariuszy nie może wrócić do swoich pokoi. Bonifratrzy, którzy prowadzą placówkę, zaapelowali o pomoc – podały we wtorek służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej.

Pożar w domu opieki wybuchł w miniony wtorek. W ogniu śmierć poniósł jeden z podopiecznych, a cztery osoby trafiły do szpitala. Ewakuowano ponad 70 pensjonariuszy.

Z powodu zniszczeń, które wyrządził żywioł, ok. 50 pensjonariuszy wciąż nie może wrócić do swoich pokoi. "Nadal nie możemy dojść do siebie. (…) Nadal czujemy w powietrzu swąd spalenizny, a nasze serca rozdarła wiadomość o tragicznej utracie jednego z naszych mieszkańców. Żeby odbudować zniszczenia, potrzebujemy waszego wsparcia. Prosimy o pomoc" - apelują bonifratrzy cytowani w komunikacie diecezji.

Zakonnicy zwrócili się o wsparcie modlitewne i materialne. Podkreślili, że straty są bardzo duże. Fundacja Bonifraterska utworzyła zbiórkę internetową. Dotychczas zebrali 12,5 tys. zł.

Diecezja przypomniała, że cieszyńscy bonifratrzy i ich rodzina szpitalna opiekują się mężczyznami umysłowo chorymi. W Cieszynie obecni są od 1700 r. Od początku zajmowali się leczeniem pacjentów. W 1922 r. przejęli klasztor od prowadzących go braci Czechów. Remont i modernizację zabytkowego gmachu oraz rozwój cieszyńskiego szpitala i konwentu przerwał wybuch II wojny światowej. W listopadzie 1939 r. Niemcy zlikwidowali szpital i nakazali braciom opuszczenie klasztoru w ciągu trzech dni.

W 1946 r. udało się uruchomić część szpitala i aptekę, a w kościele zaczęto odprawiać msze św. W 1950 r. apteka i gospodarstwo zostały upaństwowione. Od lat 90. XX w. zakonnicy znowu mogą samodzielnie prowadzić dom opieki.