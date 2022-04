Cieszyński na finale Olimpiady Informatycznej: To wielkie święto polskiej cyfryzacji

To jest wielkie, wspaniałe święto polskiej informatyki, polskiej cyfryzacji. Mam nadzieję, że to wy będziecie stanowili o jej przyszłości - powiedział w środę w Warszawie sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński do laureatów XXIX Olimpiady Informatycznej.

W środę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się uroczysty finał XXIX Olimpiady Informatycznej. Laureaci olimpiady otrzymali stypendia ufundowane przez NASK PIB (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową). Stypendiami wyróżniono też wybitnych nauczycieli - opiekunów olimpijczyków.

"Myślę, że dzisiaj jest wielkie, wspaniałe święto polskiej informatyki, polskiej cyfryzacji i naprawdę mam nadzieję, że to wy będziecie stanowili o jej przyszłości" - powiedział do laureatów sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

"Jak się zastanawiam, co jest najważniejsze w olimpiadach, w tym żeby odnosić sukcesy, to myślę, że praca oczywiście, ale to taki truizm. Ale wytrwałość. Czyli jak sobie jakiś cel postawimy, to dążymy do niego, jesteśmy gotowi wszystko zrobić, żeby ten cel osiągnąć" - mówił,

Cieszyński wspominał czasy, kiedy uczęszczał do XIV LO we Wrocławiu. Zażartował, że jeden z profesorów powiedział mu wówczas, że finał olimpiady z informatyki nie jest dla niego. "No to proszę bardzo - jestem" - oświadczył Cieszyński, czym wywołał ożywioną reakcję na sali. "Takiej wytrwałości wam wszystkim życzę, zarówno w tej części naukowej, jak i później - zawodowej" - dodał Cieszyński.

"Startując w olimpiadzie, zdecydowaliście się na to, że będziecie się otaczać mądrymi ludźmi. Jeśli miałbym komuś jedną rzecz w życiu doradzić - to właśnie to. Tylko trzymajcie się z tymi, którzy są kumaci, pracowici i zdeterminowani, żeby osiągać swoje cele, jakie by one nie były" - mówił. Wskazał też na olbrzymi trud nauczycieli i pedagogów w przygotowywaniu przyszłych olimpijczyków.

Jednym z organizatorów olimpiady jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Odczytano list wiceszefa MEiN Dariusza Piontkowskiego. Określił w nim tę olimpiadę jako jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

"Olimpiada wiedzy informatycznej daleko wykracza poza sprawdzian dostępnej wiedzy i umiejętności informatycznych, dlatego wszyscy uczestnicy mogą być dumni z uczestnictwa w dniu dzisiejszym w tym wydarzeniu, niezależnie od osiągniętego wyniku i tytuł" - zaznaczył. Wyraził nadzieję, że osiągnięte przez olimpijczyków wyniki będą miały korzystny wpływ na ich przyszłość.

Przewodniczący komitetu głównego olimpiady informatycznej prof. Krzysztof Diks podkreślił, że olimpijczycy z informatyki sprawdzają się w życiu naukowym, ale też w biznesie - w kraju, i za granicą.

Zawody finałowe XXIX Olimpiady Informatycznej odbywały się 5-7 kwietnia 2022 r. w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Startowało 189 uczniów-informatyków, którzy przeszli przez dwa etapy eliminacji. 104 z nich otrzymało tytuł finalisty uprawniający do wstępu na najlepsze uczelnie informatyczne w Polsce. Ponadto zwycięzcy Olimpiady będą reprezentować Polskę na zawodach międzynarodowych. Lista finalistów znajduje się tutaj: https://oi.edu.pl/l/29oi_finalisci/. XXIX Olimpiadę Informatyczną objęła patronatem honorowym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak podkreślono w komunikacie przesłanym PAP, wyniki laureatów Olimpiady Informatycznej w międzynarodowej rywalizacji sytuują ją wśród najlepszych krajowych olimpiad przedmiotowych. Pod względem liczby medali zdobytych w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, Polska ze 119 medalami zajmuje trzecie miejsce na świecie. Na wynik Polaków składa się 41 medali złotych, 46 medali srebrnych i 32 medale brązowe, co w klasyfikacji medalowej daje Polsce piąte miejsce na świecie - napisano.