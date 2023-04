Cieszyński o zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa: powinniśmy robić wszystko żeby być dobrze przygotowani

Nie możemy nigdy powiedzieć, że jesteśmy w 100 proc. bezpieczni, że na pewno nic się nie wydarzy, ale powinniśmy robić wszystko, żeby być dobrze przygotowani – powiedział PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński odnosząc się do zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w kontekście wojny w Ukrainie.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński był w środę gościem odbywającej się w Warszawie konferencji SECURE 2023. W trakcie paneli rozpoczynających wydarzenie poruszano m.in. kwestie nowych regulacji unijnych, które mają wpłynąć na poprawę cyberbezpieczeństwa państw członkowskich, a także kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa w kontekście wojny w Ukrainie.

Minister pytany w środę przez PAP o przygotowanie polskiego państwa na ataki hakerskie, a także na ewentualne zagrożenia w sferze cyfrowej ze strony rosyjskiej powiedział, że w jego przekonaniu "lekcje z ostatnich kilkunastu miesięcy są takie, że przygotowanie, które poczyniliśmy zawczasu przyniosło konkretny efekt".

Jak wskazał, "przez te ostatnie miesiące nie było jakiejkolwiek istotnej, poważnej, przez długi czas wpływającej na dostępność cyfrowych usług publicznych przerwy w działaniu systemów, za które odpowiada państwo".

"Oczywiście jest tak, że nie możemy nigdy powiedzieć, że jesteśmy w 100 proc. bezpieczni. Nie możemy nigdy powiedzieć, że na pewno nic się nie wydarzy - ale powinniśmy robić wszystko żeby być dobrze przygotowani. Myślę, że tę pracę domową odrobiliśmy" - podkreślił.

Odnosząc się do statystyk dotyczących ataków hakerskich na instytucje, organizacje czy podmioty działające w Polsce wskazał, że "tak naprawdę trudno jest w ogóle w rozsądny sposób powiedzieć co to znaczy, że liczba ataków wzrosła, zmniejszyła się".

"Ja patrzę na statystyki, którymi dysponujemy do tej pory i opieram się o głosy ekspertów. Na przykład pan gen. bryg. Karol ,Molenda dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powiedział, że na infrastrukturę Ministerstwa Obrony Narodowej tych ataków było pięciokrotnie więcej. Nie znam danych z ostatnich tygodni, natomiast myślę, że liczba zgłaszanych ataków na pewno wzrasta także dlatego, że coraz większa jest świadomość społeczeństwa, organizacji, że to co wydawało się jakimś błędem, czy czymś zupełnie niewinnym jest w rzeczywistości cyberatakiem" - zaznaczył.

Cieszyński odnosząc się do kwestii fake newsów i zwalczania dezinformacji w internecie powiedział, że "jeżeli chodzi o zwalczanie dezinformacji to radzimy sobie coraz lepiej".

"Myślę, że tu jest wielka zasługa pana ministra Stanisława Żaryna, który za te sprawy odpowiada. Powstały profesjonalne zespoły, które potrafią tym tematem zarządzić i myślę, że to jest dobry kierunek. Jeżeli będziemy mieli dobry przegląd tego, co się dzieje w cyberprzestrzeni, to będziemy też w stanie wychodzić z opartą o fakty i autentyczną narracją na te tematy, które mogą być wykorzystywane do podgrzewania niepotrzebnych emocji w naszym społeczeństwie" - zaznaczył.