Cieszyński: Polska największym krajem w UE z cyfrowym dokumentem tożsamości

Polska jest największym krajem w UE, której obywatele będą posługiwać się cyfrowym dokumentem tożsamości – powiedział we wtorek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, komentując podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o aplikacji mObywatel.

Cieszyński zapewnił, że cyfrowy dokument tożsamości jest tak samo bezpieczny jak dowód osobisty w formie plastikowej karty. "Będziemy największym krajem w UE, który będzie miał cyfrowy dokument tożsamości" - powiedział Cieszyński podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sławnie (Mazowieckie).

Zapytany, czy będą wyjątki, że nadal będzie potrzebny dowód tradycyjny, odpowiedział, że są takie miejsca, w których aplikacja mObywatel z obiektywnych powodów nie będzie mogła być akceptowana.

"Po pierwsze to jest wszystko to, co jest związane ze sprawami, które załatwiamy poza granicami naszego kraju, od przekroczenia granicy począwszy" - wskazał minister. Dodał, że kolejną sytuacją, w której wymagany jest plastikowy dokument, jest moment, w którym wyrabiamy nowy dowód osobisty. "Ponieważ dowód osobisty i dane w nim zawarte stanowią fundament naszej cyfrowej tożsamości, chcemy, aby - raz na dziesięć lat, kiedy udajemy się do urzędu po nowy dokument - była fizyczna weryfikacja, dlatego że to podnosi bezpieczeństwo całego rozwiązania" - poinformował Cieszyński. "Wtedy mamy większą pewność, że ta osoba, która przyszła, to jest faktycznie tą, za którą się podaje" - wyjaśnił minister.

Cieszyński zapewnił, że we wszystkich innych sytuacjach urzędowych dokument w telefonie będzie w pełni wystarczający. Zaznaczył jednak, że - na prośbę sektora bankowego - dowodem cyfrowym w bankach będzie można się posługiwać dopiero od 1 września.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 czerwca ustawę o aplikacji mObywatel. Podstawowym obsługiwanym przy użyciu aplikacji będzie "dokument mObywatel" - wydawany automatycznie na pięć lat jej użytkownikowi i zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Na jego podstawie będzie można stwierdzić tożsamość osoby.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem Komorników i Notariuszy.