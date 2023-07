Cieszyński: poradziliśmy sobie z problemami technicznymi z aplikacją mObywatel

Mamy już prawie 600 tys. osób, które aktywowały nowy mDowód. To jest na pewno tak, że ze względu na duże zainteresowanie część osób miała problemy przy jego aktywacji. Natomiast z tymi problemami sobie poradziliśmy - powiedział w niedzielę w TVP Info minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że bardzo się cieszy, że jest tak duże zainteresowanie mObywatelem. "Mamy już prawie 600 tys. osób, które aktywowały ten nowy mDowód. Mam nadzieję, że niedługo przekroczymy granicę miliona. To jest na pewno tak, że ze względu na to duże zainteresowanie część osób miała problemy przy aktywacji. Natomiast z tymi problemami sobie poradziliśmy. Dostaliśmy też szereg informacji, że osoby, które miały te problemy w piątek, już ich nie mają" - zapewnił.

Dodał, że takie rzeczy czasami się zdarzają. "Mamy bardzo dobry, profesjonalny zespół pracujący tak naprawdę przez ostatnie dni 24 godziny na dobę, no i wszystkie niedogodności i problemy na bieżąco usuwamy" - powiedział minister cyfryzacji.

Dopytany z czego wynika tak duże zainteresowanie mObywatelem odparł, że ze względu na to, że Polacy pokochali cyfrowe usługi.

Przypomniał też, że pracował nad wdrożeniem w Polsce E-recepety. "To jest usługa, z której korzysta każdego dnia średnio około miliona Polaków. Bardzo popularna, bardzo prosta w użyciu. Też było wiele obaw i wątpliwości. Ja od początku byłem optymistą i okazało się, że ten optymizm był uzasadniony dlatego, że E-recepta ze względu na charater tej usługi jest usługą, z której korzystają przede wszystkim seniorzy. Co do tego wiele osób formułowało swoje obawy, no i okazało się, że wszyscy Polacy w tej cyfrowej rzeczywistości doskonale się odnaleźli. To jest dla nas takie paliwo do tego, żeby kolejne cyfrowe usługi sprawnie i szybko uruchamiać" - powiedział Cieszyński.

Podkreślił również, że w porównaniu z innymi krajami Polska wypada w tej dziedzinie bardzo korzystnie. "Ja myślę, że nawet kraje zachodu Europy wiele by mogły się od nas nauczyć" - stwierdził.

Od piątku weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel 2.0. Można się nią posługiwać we wszystkich miejscach poza bankiem, przekraczaniem granicy i w sytuacji, w której wyrabiamy nowy dowód osobisty.

W piątek pojawiły się problemy techniczne z mObywatelem. Jak przekazał PAP Centralny Ośrodek Informatyki były one wynikiem bardzo dużego zainteresowania i nie ma żadnych błędów krytycznych w aplikacji.

W związku z dużym zainteresowaniem aplikacji mObywatel, u niektórych użytkowników pojawiły się problemy techniczne w działaniu aplikacji. Pracujemy nad tym, żeby rozwiązać je jak najszybciej!" - wyjaśnił w mediach społecznościowych COI.

Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. Zaktualizuje się sama, gdy telefon będzie miał ustawioną automatyczną aktualizację aplikacji. W innym przypadku po wejściu do sklepu i odnalezieniu aplikacji będzie możliwość naciśnięcia opcji aktualizuj. W trzecim rozwiązaniu po wejściu w aplikację aktualizacja zostanie wymuszona.