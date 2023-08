"Cietrzewisko" czyli impreza Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk" w Koszęcinie

"Cietrzewisko" to tytuł cyklicznej dwudniowej imprezy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" z siedzibą w Koszęcinie, który zaprasza w weekend 5 i 6 sierpnia. W programie m. in. zawody łuczników i drwali, koncerty "Śląska", muzyki myśliwskiej czy orkiestry dętej, a także pokazy sokolnictwa i psów myśliwskich.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" z siedzibą w Koszęcinie zaprasza w weekend 5 i 6 sierpnia na "Cietrzewisko" - XIII edycję imprezy. W programie przewidziano zawody łuczników i drwali (międzynarodowe!), pokazy sokolnictwa i psów myśliwskich, koncerty "Śląska", muzyki myśliwskiej czy orkiestry dętej oraz wiele innych atrakcji.

Wydarzenie ma charakter pikniku leśno-łowieckiego z niezwykle bogatym programem. Wszystkie jego punkty odbywać się będą na terenie siedziby Zespołu oraz otaczającego ją parku, przy ulicy Zamkowej 3. Nie zabraknie atrakcji dla smakoszy kuchni myśliwskiej czy śląskiej. Będzie możliwość zwiedzenia pałacu będącego siedzibą "Śląska" wraz z kaplicą pałacową i wieżą - jest to XVII wieczny pałac przebudowany w XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym i w takim stanie zachował się do dnia obecnego. "Jest to już XIII edycja imprezy, staramy się, aby co roku miała ona podobny charakter, punkty programu się powielają" - powiedziała PAP Magdalena Drzymała, kierownik marketingu, promocji i reklamy ZPiT "Śląsk".

Zaprezentowane zostaną kostiumy sceniczne a także wystawy pamiątek i trofeów myśliwskich, stoiska edukacyjne Lasów Państwowych i inne liczne pokazy czy prezentacje.

W niedzielę o godz. 11:00 w kościele pw. Św. Trójcy odprawiona zostanie Hubertowska Msza św. z udziałem sygnalistów myśliwskich i pocztów sztandarowych.