CIR: KPRM wykonuje znacznie więcej obowiązków niż dawniej

Porównywanie obecnego budżetu KPRM z budżetami z lat ubiegłych jest niewłaściwe i nieprawidłowe. Od 2015 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów realizuje znacznie więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej - podkreślił w komunikacie CIR, odpowiadając na zarzuty opozycji.

Podczas ostatniej wtorkowej konferencji prasowej lider PO Donald Tusk oburzał się, że w budżecie rząd planuje wydać aż 800 milionów złotych na Kancelarię Premiera, podczas gdy on był premierem, koszt KPRM to było 120 milionów złotych. "Ponadto, dosłownie w ostatnich godzinach Morawiecki wydaje rozporządzenie, że nie ma żadnych limitów dla płac w jego kancelarii" - mówił Tusk.

Na te zarzuty w czwartkowym komunikacie odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu.

CIR zwraca uwagę, że w ostatnich latach do KPRM włączony został pion europejski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pion cyfryzacji z byłego Ministerstwa Cyfryzacji. "To także zwiększona liczba jednostek nadzorowanych, również tych, które wcześniej były przypisane do ministerstw. Ponadto, od 2020 r. zmagamy się z globalną pandemią koronawirusa. KPRM jest ośrodkiem koordynacji walki z epidemią, a także Narodowego Programu Szczepień" - informuje CIR.

Dodatkowo - jak dodaje CIR - w budżecie KPRM znajdują się środki na dotacje dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Kancelarię Premiera, których jest więcej niż wcześniej. "To m.in. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Zachodni, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Większość z nich została przejęta od innych urzędów" - głosi komunikat.

"Ostatnio pojawiły się także doniesienia medialne związane z rozporządzeniem dotyczącym wynagrodzeń w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety media potraktowały temat fragmentarycznie i nie przedstawiły całego szerszego kontekstu. W KPRM zatrudniane są bowiem osoby w służbie cywilnej oraz pracownicy poza korpusem służby. Niezależnie od formy zatrudnienia, wszystkim pracownikom przysługują dodatki, jeżeli realizują inne zadania niż te wynikające z przyjętego zakresu obowiązków lub realizują swoje zadania w większym zakresie. Przykładowo, w przypadku długotrwałej nieobecności jednego pracownika, jego zadania musi przejąć inna osoba" - wyjaśnia CIR.

"W przypadku pracowników zatrudnionych poza służbą cywilną, wcześniejsze przepisy ograniczały limit dodatku zadaniowego w wysokości maksymalnie 40 proc. wynagrodzenia. Obecnie zostało to zmienione i ujednolicone do zasad obowiązujących w innych urzędach oraz zasad dotyczących pracowników służby cywilnej. Zmiana rozporządzenia umożliwiła ujednolicenie systemu motywacji pracowników zatrudnionych w służbie cywilnej oraz poza służbą cywilną" - czytamy w komunikacie.

CIR zwraca również uwagę, że wzrost średnich wynagrodzeń w kraju porównując rok 2015 do 2021 wyniósł 45 proc. W tym czasie średnie wynagrodzenia w Kancelarii Premiera wzrosły o 23 proc.

CIR przypomina też, że Polski rząd musiał przygotować i koordynować wszystkie działania związane z walką z Covid-19. "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów od początku stanowi ośrodek koordynacji walki z pandemią COVID-19 oraz Narodowego Programu Szczepień. Są to nowe wyzwania, które dynamicznie zmieniają się w zależności od sytuacji epidemicznej, a których nie można przewidzieć i zaplanować z wyprzedzeniem. Zadania te realizowane są przez dotychczas zatrudnionych pracowników oprócz standardowych prac wykonywanych niezależnie od stanu epidemii" - czytamy.

"Wśród tych jednostek jest także Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), która wcześniej realizowała zadania pod nadzorem innego urzędu, jako Agencja Rezerw Materiałowych. Od 2021 roku realizuje swoje obowiązki pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To właśnie budżet na RARS, która realizuje kluczowe zadania w czasach pandemii, stanowi zdecydowaną większość dodatkowych pieniędzy w budżecie KPRM na 2022 rok" - dodaje komunikat.

"Wydatki tych instytucji nie wliczały się wcześniej do budżetu Kancelarii Premiera. Nieporównywalne są więc budżety KPRM z 2015 r. i 2022 r. To tak, jakby zestawić ze sobą budżet jednej instytucji oraz urzędu, który scalił kilka innych oraz otrzymał jeszcze dodatkowe zadania" - podkreśla CIR.