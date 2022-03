CIR: Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej (komunikat)

Centrum Informacyjne Rządu informuje:

Jutro, 24 marca rozpocznie się dwudniowy szczyt UE z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. W Brukseli kontynuowane będą tematy poruszone przez unijnych przywódców w Paryżu m.in. sytuacja w Ukrainie, bezpieczeństwo i obronność oraz energetyka. Swój udział w posiedzeniu UE zapowiedział również prezydent USA Joe Biden. Planowane jest ponadto połączenie wideo z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim. W trakcie wizyty w Brukseli, szef polskiego rządu spotka się także z premierem Japonii Fumio Kishidą.

Sytuacja w Ukrainie

Zwiększenie pomocy dla Ukrainy, w tym zapewnienie jej środków na odbudowę po wojnie, a także sankcje na Rosję będą głównymi tematami pierwszego dnia szczytu. W związku z trwającą agresją przeciwko Ukrainie, która obejmuje coraz liczniejsze ataki na obiekty cywilne, Polska opowiada się za oferowaniem Ukrainie w sposób ciągły zwiększonego wsparcia, a także dalszym ograniczaniem agresywnego działania ze strony Rosji wspieranej przez władze Białorusi. Chodzi o nakładanie nowych sankcji szczególnie w sektorach najbardziej wrażliwych dla gospodarek tych państw.

Obronność i bezpieczeństwo UE

Rada Europejska przeprowadzi strategiczną debatę w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz przyjmie Kompas Strategiczny. Polska zaznacza, że wysiłki UE w zakresie obronności powinny przyczyniać się do wzmacniania bezpieczeństwa transatlantyckiego i potencjału obronnego całego Sojuszu. Podkreślamy potrzebę dalszego zacieśniania strategicznego partnerstwa UE i NATO. Zwracamy również uwagę na konieczność zwiększania wydatków obronnych przez wszystkie państwa członkowskie, zwłaszcza w obecnej sytuacji bezpieczeństwa.

Uniezależnienie się UE od dostaw paliw kopalnych z Rosji

Państwa członkowskie są zdeterminowane, żeby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii i zmniejszyć zależność od paliw rosyjskich. Wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym nakładają się na dotychczasowe problemy na rynku energii oraz dodatkowo wzmacniają negatywne skutki związane z działaniem rynku EU ETS. Polska podtrzymuje postulat jak najszybszego całkowitego uwolnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji - węgla, ropy i gazu. Doceniamy dotychczasowe inicjatywy KE w celu zapewnienia alternatywnych dostaw i uniezależnienia się od Rosji, zachęcając do umożliwienia państwom członkowskim podejmowania środków ograniczających wzrost cen energii.

Kwestie ekonomiczne

Podczas spotkania politycy będą kontynuować dyskusję na temat wspierania inwestycji i wzrostu gospodarczego, którą rozpoczęli podczas szczytu w Paryżu (10-11 marca).

Polska popiera opracowanie długookresowego planu rozwoju jednolitego rynku, który jest kluczowy dla wzrostu gospodarczego UE i budowania jej odporności. Podkreślamy konieczność dalszej integracji jednolitego rynku i zapewnienia efektywnego korzystania przez przedsiębiorców unijnych ze swobód zagwarantowanych w Traktacie, w tym w obszarze usług.

Polska opowiada się też za wzmożonymi działaniami UE w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, w tym m.in. w zakresie uelastycznienia prowadzenia produkcji rolnej. Konieczne są dalsze rozwiązania, które będą odpowiadały na potrzebę zapewnienia suwerenności żywnościowej Unii, tj. zabezpieczenia potrzeb zarówno obywateli UE, jak i uchodźców oraz utrzymają wkład UE w globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Uważamy za potrzebne elastyczne dostosowanie Paktu Stabilności i Wzrostu, aby uwzględnić zwiększone wydatki bieżące państw członkowskich w związku z rosyjską inwazją na terenie Ukrainy, w tym ponoszone dla zapewnienia międzynarodowej solidarności i terytorialnej integralności UE.

Spotkanie szefa polskiego rządu z premierem Japonii

24 marca w Brukseli premier Mateusz Morawiecki spotka się z premierem Japonii Fumio Kishidą. Będzie to druga rozmowa obu premierów w ostatnim czasie - 2 marca odbyła się rozmowa telefoniczna. Głównym tematem spotkania będzie sytuacja w Ukrainie. Premierzy omówią dalsze polityczne i ekonomiczne kroki, jakie należy podjąć w reakcji na rosyjską agresję. Premier Mateusz Morawiecki będzie apelował o zdecydowane i konsekwentne wprowadzanie sankcji mających na celu skłonienie rosyjskiego agresora do zakończenia wojny. Spotkanie będzie kolejną okazją do zademonstrowania solidarności świata z Ukrainą i wyrażenia zdecydowanej krytyki wobec działań Rosji.

