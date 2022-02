CIR: Rząd przyjął projekt ustawy o obronie ojczyzny

CIR informuje:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obronie Ojczyzny, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Rząd chce wzmocnić polskie wojsko oraz zwiększyć budżet na obronność. Nowa ustawa o obronie Ojczyzny uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym konieczność rozbudowy potencjału obronnego kraju, w tym modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz zwiększenia liczby żołnierzy do ok. 300 tys. Zaproponowane rozwiązania zostały przygotowane pod kierunkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, na którego czele stoi Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński.

Nowa ustawa kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych, w tym m.in. ustawę z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe środki na rozwój polskiej armii

Wprowadzony zostanie mechanizm, który umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Dzięki temu, znacznie przyspieszone zostanie zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 2,5 proc. PKB. Poziom ten osiągnięty zostanie już w 2024 r., czyli o 6 lat wcześniej niż dotychczas zakładano.

Wzrost liczebności wojska

Polska armia ma zostać zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy. Będzie to ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy WOT.

Świadczenia motywacyjne dla żołnierzy

Wprowadzone zostaną świadczenia motywacyjne, aby doświadczeni żołnierze mogli dalej pełnić służbę. Żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 25 lat, jednak nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy będą mogli otrzymać świadczenie motywacyjne w wysokości 1500 zł. Żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 28 lat i 6 miesięcy będą mogli otrzymać świadczenie motywacyjne w wysokości 2500 zł.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Wprowadzona zostanie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Będzie ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem, przez 11 miesięcy, szkolenie specjalistyczne. Ci, którzy przejdą kurs, będą mieli prawo przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Takie rozwiązanie zwiększy liczbę wykwalifikowanych rezerwistów.

Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Do pełniących służbę pasywną zostaną zaliczone osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożenia przysięgi oraz osoby, które złożyły przysięgę, ale nie są zainteresowane służbą w wojsku. Aktywną służbę rezerwową - na wzór Stanów Zjednoczonych - będą tworzyły osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które wyraziły chęć takiej służby. Ustawa o obronie Ojczyzny nie przewiduje przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Korzyści dla wojska i dla kandydatów

Wprowadzone zostaną prostsze mechanizmy rekrutacji. Zwiększony zostanie zasób kadry rezerwowej. Funkcjonował będzie system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, a zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne. Zlikwidowany zostanie "szklany sufit" dla szeregowych i podoficerów. Znikną także bariery dla tych, którzy nie mogą wyjść z korpusu szeregowych, czy też przejść do korpusu oficerów. Studenci studiów wojskowych mieli takie uposażenia, jak żołnierze zawodowi w tym samym stopniu.

Ustawa o obronie Ojczyzny ma wejść w życie 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

