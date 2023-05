CIR: udział w Radach doradczych w KPRM jest nieodpłatny

Udział w Radach doradców w KPRM nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem; to organy pomocnicze, których członkowie mają zadanie m.in. tworzyć analizy, opinie i ekpertyzy- napisano w komunikacie CIR będącym reakcją na doniesienia o powołaniu trzeciej Rady doradczej w kancelarii premiera.

Oświadczenie Centrum Informacyjnego Rządu zostało opublikowane na Twitterze w odpowiedzi na publikację podawaną przez portal Onet, w której, powołując się na wtorkowej wydanie "Rzeczpospolitej", napisano, że premier Mateusz Morawiecki stworzył trzecią już radę doradców.

"Mateusz Morawiecki rozbudowuje wokół siebie armię doradców. Ma już 21-osobową Radę Doradców Politycznych, Radę Doradców Społecznych, a pod koniec lutego powołał do życia jeszcze 13-osobową Radę Dyrektorów, złożoną z szefów instytucji rządowych - m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, CBOS, Ośrodka Studiów Wschodnich, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i instytutów, w tym de Republica, Polskiego Instytutu Ekonomicznego czy Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego" - pisze we wtorek "Rzeczpospolita", cytowana przez Onet.

W komunikacie CIR rządu podkreślono, że "udział w Radach doradców w KPRM nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem". "Rady doradcze, powołane w KPRM, to organy pomocnicze. Udział w pracach tych zespołów jest nieodpłatny - członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. Główne zadania osób, które zostały powołane do roli doradców to m.in. opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polityczno-ekonomicznej oraz społeczno-ekonomicznej kraju. To również przedstawianie propozycji dotyczących celów strategii rozwoju gospodarczego i społecznego Polski" - wskazuje CIR.

"Rzeczpospolita" podaje we wtorek, że Radzie Dyrektorów przewodniczy Andrzej Klarkowski, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego. "Z zarządzenia premiera wynika, że Rada ma za zadanie pracować na zlecenie trzech osób: premiera Morawieckiego, Marka Kuchcińskiego (szef KPRM) oraz ministra Klarkowskiego" - pisze dziennik

Dodano, że Rada ma przygotowywać opracowania, analizy, opinie lub ekspertyzy na tematy wskazywane przez Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub przewodniczącego Rady, ma "udzielać (im) wsparcia przy dokonywaniu oceny funkcjonalności struktur państwa oraz przedstawiać propozycje ich przekształceń". "Rzeczpospolita" zwraca także uwagę na zapis o "realizowaniu innych zadań", które im wyznaczą te trzy wskazane w zarządzeniu osoby.