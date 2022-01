CIS: Akcja #WeRemember w Senacie dla uczczenia ofiar Holocaustu (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Centrum Informacyjne Senatu informuje:

W czwartek, 20 stycznia br. po rozpoczęciu obrad 36. posiedzenia o godz. 11.00 Senat RP włączy się w kampanię #We Remember, organizowaną na całym świecie dla uczczenia ofiar Holocaustu.

Senatorowie staną w milczeniu z kartkami z logo kampanii, by w ten sposób upamiętnić ofiary Zagłady i zaprotestować przeciwko nienawiści i antysemityzmowi. Akcja ma związek z przypadającą 27 stycznia br. 77. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

O udział w akcji zaapelowała do parlamentów Unii Europejskiej Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE na wniosek przewodniczącego austriackiej Rady Narodowej Wolfganga Sobotki. Zaproponował on, by parlamenty krajów członkowskich dołączyły do kampanii #We Remember [Pamiętamy] Światowego Kongresu Żydów i UNESCO. Akcja ta ma na celu upamiętnienie milionów ofiar Zagłady, a także wyrażenie publicznego sprzeciwu, zarówno w sieci jak i poza nią, wobec każdego przejawu nienawiści, obrazy i antysemityzmu oraz stanowcze opowiedzenie się za demokracją i pluralizmem.

Poprzez udział w akcji parlamenty krajów UE wysyłają wspólny sygnał pamięci o ofiarach Holocaustu oraz troski o przyszłość ludzkości.

W 1942 roku, obok istniejącego już obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym więzieni byli głównie Polacy, Niemcy założyli obóz Auschwitz II-Birkenau, który stał się miejscem zagłady ludności żydowskiej. Niemcy zgładzili w nim co najmniej 1,1 mln ludzi - głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. W 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.