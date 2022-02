CIS: Drugi, ostatni dzień wizyty Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wraz z delegacją na Ukrainie (komunikat)

CIS informuje:

CIS informuje:

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że w drugim i ostatnim dniu wizyty na Ukrainie, 18 lutego br., Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją spotkał się w Kijowie z przewodniczącym Rady Najwyższej, Rusłanem Stefanczukiem oraz premierem Ukrainy, Denysem Szmyhalem.

Marszałkowi Senatu towarzyszyli Wicemarszałkowie: Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński i Marek Pęk, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich, przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki oraz senator Wojciech Konieczny.

W wystąpieniu wygłoszonym na forum Rady Najwyższej w języku ukraińskim prof. Tomasz Grodzki zapewnił, że senatorowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby nikt nie poważył się naruszyć suwerenności Ukrainy, jej integralności terytorialnej i prawa narodu ukraińskiego do samostanowienia. Marszałek Senatu RP nawiązał do osobistych relacji z Ukraińcami.

"Mieszkam w Szczecinie, do którego okrutne losy wojny rzuciły wielu Państwa rodaków, z którymi razem przez kilka pokoleń zbudowaliśmy unikalne miasto przepełnione duchem wolności, przyjaźni i tolerancji, mimo tego, a może właśnie dlatego, że nie baliśmy się szukać prawdy znając zarówno chwalebne jak i mroczne karty naszej historii" - powiedział. Zaznaczył, że ma wielu ukraińskich przyjaciół, ale nawet gdyby nie miał żadnych związków z Ukrainą, to i tak - będąc Polakiem - przyjechałby bez wahania, wiedziony moralnym obowiązkiem wsparcia przyjaciół. "Jest takie przysłowie: przyjaciół poznaje się w biedzie. Dlatego przybyliśmy tu tak szeroką delegacją. Są tutaj przedstawiciele różnych sił politycznych, które w Polsce toczą często ostre spory, jednak w kwestii okazania solidarności i wsparcia narodowi ukraińskiemu jesteśmy całkowicie zjednoczeni" - podkreślił Marszałek Tomasz Grodzki zwracając uwagę, ze w delegacji jest kilku wicemarszałków i znamienitych senatorów, w tym legenda polskiej opozycji z czasów komunizmu - marszałek Bogdan Borusewicz.

Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że Polacy doskonale wiedzą, co znaczy zniewolenie narodu i jarzmo sowieckie, z którego wyzwoliliśmy się trzydzieści lat temu. "Rozumiemy, jak mało który naród, co to znaczy być pozbawionym suwerenności, a nawet - w najciemniejszych latach naszej historii - całego terytorium rozebranego przez zaborców" - zauważył. Zapewnił ukraińskich parlamentarzystów, że senatorowie uczynią wszystko, aby nikt nie poważył się naruszyć suwerenności Ukrainy, jej integralności terytorialnej i prawa narodu ukraińskiego do samostanowienia. "Możecie na nas liczyć jak na wypróbowanych przyjaciół. Niech żyje pokój i przyjaźń między naszymi narodami! Niech żyje wolna Ukraina!" - zakończył Marszałek Senatu.

Wcześniej prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją spotkał się z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu, Rusłanem Stefanczukiem. W rozmowie wzięła udział także zdalnie przewodnicząca parlamentu Litwy, Viktorija Čmilytė-Nielsen wraz z litewskimi parlamentarzystami.

W oświadczeniu dla prasy po rozmowach, Marszałek Senatu powiedział, że delegacja Senatu przybyła do Kijowa, aby okazać jednoznaczną solidarność wielkiemu narodowi ukraińskiemu. "Jako Polacy, doskonale rozumiemy, co znaczy zagrożenie dla demokracji i dla suwerenności czy dla spójności terytorialnej Ukrainy" - podkreślił. Marszałek dodał, że zjednoczony świat - Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Polska, mają przekonanie, że to nie jest tylko konflikt na granicy rosyjsko -ukraińskiej, konflikt o Ukrainę, Polskę czy Europę. W jego przekonaniu wynik tego konfliktu zdecyduje, gdzie zostanie ustanowiona granica wolnego świata cywilizacji zachodniej, w której Ukraina musi się znaleźć.

Prof. Tomasz Grodzki opowiedział się także za członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO. "Jestem przekonany, że jak ostra faza konfliktu się zakończy, mam nadzieję, że pokojowo, trzeba będzie przystąpić do ciężkiej, organicznej pracy, aby jak najszybciej doprowadzić do akcesji Ukrainy do NATO i UE" - powiedział. Jak zaznaczył, jeśli taka jest wola narodu ukraińskiego, to nikt nie może dyktować narodowi, co ma w tej materii robić. Marszałek Senatu zapewnił, że "Polska, cały naród, Senat Rzeczypospolitej, wszystkie siły polityczne w Polsce, jesteśmy w tej materii zjednoczeni, będziemy was w tym kierunku, w tym działaniu wspierać"

Po południu Marszałek Senatu RP wraz z delegacją spotkał się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. "Koncentrowaliśmy się na wyrażeniu naszej solidarności i jedności z narodem ukraińskim, byliśmy zgodni, że wolny świat powinien wspierać Ukrainę ekonomicznie, logistycznie i militarnie, bo nawet jeśli groźba konfliktu zbrojnego zostanie oddalona, to pozostanie kwestia odbudowy gospodarki, która w tej chwili bardzo cierpi"- powiedział po spotkaniu prof. Tomasz Grodzki. Jak dodał, premier Ukrainy podkreślił, że wielu znaczących inwestorów wycofało się z kraju i trzeba ich namówić do tego, by wrócili. W ocenie Marszałka Senatu Unia Europejska powinna pomyśleć o pakcie pomocowym dla Ukrainy. Jednocześnie rozmówcy wyrazili nadzieję na to, że polska prezydencja w UE w 2025 roku, może zostać zwieńczona przyjęciem Ukrainy do Wspólnoty.

Marszałek zaznaczył, że rozmowy miały także aspekt ekonomicznej współpracy między oboma krajami. "Podziękowałem panu premierowi za odblokowanie transportu kolejowego, mówiliśmy o poszerzeniu puli tirów, które będą przekraczały granicę, o modernizacji przejść granicznych między Polską a Ukrainą" - poinformował prof. Tomasz Grodzki. Delegacja Senatu złożyła także kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie oraz Ścianą Pamięci Żołnierzy Poległych za Ukrainę.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.