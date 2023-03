CIS: Konferencja w Sztokholmie m.in. o wsparciu dążeń Ukrainy do członkostwa w UE

Pomoc dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją, wspieranie ukraińskich dążeń do członkostwa w UE były wiodącymi tematami Konferencji Międzyparlamentarnej, która odbyła się w dniach 2-3 marca w Sztokholmie.

"Pomoc dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją, wspieranie ukraińskich dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej - to wiodące tematy Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, która odbyła się w dniach 2-3 marca w Sztokholmie w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji Szwecji w Radzie UE" - poinformowano w komunikacie na stronie internetowej Sejmu.

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych poseł Radosław Fogiel (PiS), szef Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach (PiS) oraz wiceszef Komisji do Spraw Unii Europejskiej poseł Sylwester Tułajew (PiS).

Według komunikatu w kontekście pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę Radosław Fogiel "wyraził najwyższy szacunek dla odwagi i determinacji narodu ukraińskiego".

"Z wielkim poświęceniem walczy on o swoją i naszą wolność" - podkreślił Fogiel cytowany w komunikacie. Jak dodał, Rosja nie jest nastawiona na prawdziwe negocjacje pokojowe. "Cele jej wojny również się nie zmieniły. Zamiarem jest zniszczenie niepodległości Ukrainy. Przemówienie Putina z 21 lutego tylko to potwierdziło" - przekonywał poseł. Jak tłumaczył, trwały pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy siły rosyjskie opuszczą terytorium Ukrainy, a sprawcy zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

"Celem UE, naszym wspólnym celem powinno być powołanie specjalnego trybunału" - apelował szef komisji spraw zagranicznych. Wezwał również parlamentarzystów do przyjęcia rezolucji uznających grupę Wagnera za organizację terrorystyczną, a Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm.

"Naszym priorytetem w polityce europejskiej wobec Ukrainy jest akcesja tego kraju do Unii Europejskiej" - wskazał Fogiel. "Chcemy, aby proces akcesyjny rozpoczął się jak najszybciej. Oczywiste jest, że kolejnym ważnym krokiem politycznym powinno być rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą" - podkreślił.

Wyraził nadzieję, że jeśli nie wcześniej, to stanie się to podczas nadchodzącej prezydencji hiszpańskiej. Jak czytamy w komunikacie, Radosław Fogiel z uznaniem odniósł się do ogromnych wysiłków podejmowanych przez Ukrainę w tym kierunku pomimo trwającej wojny. "Tylko współpracując i mając odpowiednie priorytety, możemy zakończyć tę wojnę, przywrócić porządek międzynarodowy oraz zapewnić pokój i stabilność w Europie" - tłumaczył polski parlamentarzysta.

Jak poinformowano, oprócz rosyjskiej inwazji na Ukrainę tematyka konferencji w stolicy Szwecji koncentrowała się też wokół wyzwań i możliwości związanych z Kompasem Strategicznym UE, który wyznacza kierunki rozwoju europejskiej polityki obronnej. Parlamentarzyści dyskutowali także o priorytetach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Przedmiotem debaty była również Arktyka, w tym w aspektach geopolityki i bezpieczeństwa.