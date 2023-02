CIS: marszałek Grodzki skierował list z nominacją dla WOŚP do Pokojowej Nagrody Nobla

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w imieniu grupy 37 senatorów "demokratycznej większości" skierował do Norweskiego Komitetu Noblowskiego w Oslo list z nominacją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla - przekazało w środę w komunikacie Centrum Informacyjne Senatu.

Jak podkreślono, "wniosek o nominację zgłoszony został w uznaniu dla fundacji, która mobilizuje wszystkie pokolenia Polaków w kraju podzielonym i rozdartym przez politykę".

W liście czytamy, że Fundacja, prowadzona od 31 lat przez Jerzego Owsiaka, stała się prawdziwym fenomenem socjologicznym w Polsce. Jak zaznaczono, od 1992 roku co roku w styczniu, Orkiestra organizuje spontaniczne zbiórki pieniędzy wspierane przez wszystkie pokolenia Polaków; celem jest zebranie funduszy na rzecz polskiej służby zdrowia, a w szczególności opieki pediatrycznej.

"Pan Owsiak wraz ze swoim zespołem wytrwale, spontanicznie i nieprzerwanie budował organizację, zbierając rocznie około 50 milionów dolarów na wsparcie różnych gałęzi systemu ochrony zdrowia (kardiochirurgia dziecięca, choroby psychiczne, zdrowie seniorów, sepsa itp.)" - podkreślono w liście, cytowanym w komunikacie CIS.

"My, jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tej charytatywnej akcji, mobilizującej wszystkie pokolenia Polaków w kraju podzielonym i rozdartym przez politykę. Dzień zbiórki pieniędzy na Orkiestrę jest dniem świętowania dla wszystkich, którzy szanują praworządność, prawa mniejszości i osób LGBT+ oraz wolność prezentowania własnych opinii i punktów widzenia" - napisali senatorowie.

Podkreślili, że "mimo trwających zawirowań politycznych, Orkiestra zbiera pieniądze już od 31 lat, a zebrana kwota z roku na rok rośnie". "Fundacja udowadnia, że nawet w kraju głębokich podziałów, działanie bez oglądania się na osobiste preferencje polityczne, jest możliwe i korzystne dla dobra chorych. Dlatego rekomendujemy Fundację jako lidera działań charytatywnych w Polsce, podejmowanych często wbrew poglądom partii rządzącej+" - czytamy w liście senatorów.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczęły się już na początku grudnia. Od początku swojej działalności fundacja zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń.

Tegoroczny, 31. finał WOŚP odbył się w niedzielę pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". W akcji zbierania datków do puszek uczestniczyło ok. 120 tys. wolontariuszy. Sztab WOŚP w niedzielę po północy, podsumowując dotychczasowy przebieg akcji, podał, że zebrano 154,6 mln zł. Dodatkowo w internecie odbywają się jeszcze wirtualne zbiórki i aukcje - te ostatnie potrwają do 12 lutego.

Podczas zeszłorocznego finału WOŚP zebrano ponad 224 mln zł, a pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.