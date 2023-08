CIS: Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął dwudniową wizytę oficjalną w Konfederacji Szwajcarskiej (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął 16 sierpnia br. dwudniową wizytę oficjalną w Konfederacji Szwajcarskiej, składaną na zaproszenie Przewodniczącej Rady Kantonów Brigitte Häberli-Koller. Jest to rewizyta po tym, jak delegacja szwajcarskiego parlamentu przebywała w Senacie w marcu tego roku.

Marszałkowi Senatu RP towarzyszą: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Barbara Zdrojewska, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury senator Stanisław Lamczyk, senator Józef Zając oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

Pierwszego dnia wizyty, 16 sierpnia br., delegacja Senatu spotkała się w Bernie z Przewodniczącą Rady Kantonów Brigitte Häberli-Koller. Tematami rozmów były między innymi relacje dwustronne, stosunki Unia Europejska-Szwajcaria oraz wojna w Ukrainie w kontekście wsparcia, jakiego udzielają jej oba kraje. Rozmawiano także o długoletniej i trwałej obecności Polaków w Szwajcarii także w kontekście historycznym oraz o wsparciu finansowym, udzielanym przez ten kraj w ramach tzw. Swiss Contribution. Omówiono też sytuację polityczną w obu krajach - zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii w najbliższym czasie odbędą się bowiem wybory parlamentarne. W rozmowach podniesiona została także kwestia uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.

Podczas spotkania z przewodniczącym Rady Narodowej Martinem Candinasem omówione zostały relacje dwustronne ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej i pakietu Swiss Contribution. Poruszone zostały problemy związane z wojną w Ukrainie oraz kwestie pomocy, jakiej oba kraje udzielają ludności ukraińskiej.

Podsumowując rozmowy Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki ocenił, że były one otwarte, inspirujące i interesujące dla obu stron. "Poruszaliśmy wszystkie tematy, zarówno dotyczące wojny w Ukrainie, roli Szwajcarii w tym konflikcie, kwestii pomocy humanitarnej i finansowej, ale także wyborów, które zbliżają się w obu krajach - w Polsce 15 października, a w Szwajcarii 22 października"- powiedział Marszałek. Dodał, że mowa była także o współpracy gospodarczej i naukowej, a także o licznych w Szwajcarii polonicach.

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty Marszałek wraz z towarzyszącą mu delegacją spotkał się z przedstawicielami szwajcarskiej Polonii. Prof. Tomasz Grodzki dziękował ambasador RP w Szwajcarii Iwonie Kozłowskiej za to, że kładzie ogromne zasługi w krzewieniu polskości na tej ziemi, wyraził wdzięczność także przedstawicielom społeczności polskiej, którzy - jak mówił - dbają o przyjazne relacje między Polakami i Szwajcarami, zapoczątkowane przez wielkich Polaków, takich jak Kościuszko, Paderewski, Mościcki czy Narutowicz. "Jesteście kontynuatorami tej tradycji, niesiecie wysoko pochodnię polskości, dbacie o to, by te dwa bardzo różne narody pozostawały ze sobą w bliskości. Za to przyjechaliśmy podziękować" - podkreślił Marszałek Senatu RP. "Chciałem prosić, abyście kultywowali polskość, obyczaje i tradycje, i nieśli dumę z tego, że wszyscy jesteśmy razem, jednym wielkim polskim narodem" - powiedział prof. Grodzki.

Marszałek nawiązał także do zbliżających się wyborów parlamentarnych i zmian w prawie wyborczym, które mogą doprowadzić do tego, że głosy Polaków za granicą nie zostaną doliczone do ogólnego wyniku. Przypomniał, że Senat zgłaszał propozycje rozwiązań ustawowych w tym zakresie, które nie zostały jednak poddane procedowaniu w Sejmie. Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że uzyskał od ambasador Kozłowskiej zapewnienie, iż w Szwajcarii problemu z liczeniem głosów nie będzie.

Drugiego dnia wizyty, 17 sierpnia br., Marszałek wraz z towarzyszącymi mu osobami odwiedzi Bibliotekę Polską w Rapperswilu i przyszły gmach Muzeum Polskiego. W siedzibie Politechnice Federalnej w Zurychu delegacja Senatu zapozna się z działalnością Instytutu Biologii Molekularnej i Biofizyki oraz Centrum Wdrożeń Badań Naukowych, gdzie pracują polscy naukowcy.

