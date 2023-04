CIS: Marszałek Senatu RP w Pradze na Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki uczestniczy w dniach 24-25 kwietnia w Pradze w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, poświęconej między innymi sytuacji w Ukrainie. "To jest ważne spotkanie, w tym roku skupione przede wszystkim na pokazaniu jednoznacznego potępienia agresji Rosji, na niepodległy kraj, jakim jest Ukraina" - powiedział Marszałek Senatu RP podsumowując pierwszy dzień obrad.

Marszałkowi Senatu RP towarzyszy Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. Gospodarzami Konferencji są Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil oraz Przewodnicząca Izby Deputowanych Republiki Czeskiej Markéta Pekarová Adamová.

Marszałek Senatu RP powiedział, że dyskusja podczas pierwszego dnia obrad toczyła się wokół tego, co zrobić z punktu widzenia militarnego, ekonomicznego, humanitarnego, żeby ta wojna jak najszybciej zakończyła się zwycięstwem Ukrainy. Jak podkreślił prof. Tomasz Grodzki mówiono też o powołaniu trybunału karnego do osądzenia rosyjskich zbrodniarzy. Zastanawiano się także, jak najskuteczniej i najszybciej przystąpić do odbudowy Ukrainy po wojnie. Marszałek Grodzki zapowiedział, że drugi dzień obrad poświęcony będzie również kwestii Ukrainy, ale z naciskiem na politykę dezinformacyjną, na wymianę informacji oraz - jak to określił - na budowę systemu odróżniania prawdy od kłamstwa.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki będzie jednym z głównych mówców podczas drugiego dnia obrad, we wtorek, 25 kwietnia br. podczas sesji "Rola UE w globalnej współpracy demokracji oraz kwestia uzależnienia Państw Członkowskich UE od reżimów totalitarnych (bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, autonomia strategiczna itp.)". Obok Marszałka Senatu głos zabiorą także Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Austrii Wolfgang Sobotka. Gościem specjalnym sesji będzie Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Jan Lipavský.

Przed rozpoczęciem obrad prof. Tomasz Grodzki rozmawiał z Przewodniczącym Senatu Hiszpanii Anderem Gil Garcią. Tematami rozmów były między innymi rozszerzenie NATO oraz problem ukraińskiego zboża. Marszałek spotkał się także z Przewodniczącym Bundesratu Niemiec Peterem Tschentscherem. Prof. Tomasz Grodzki rozmawiał ponadto z Przewodniczącym Folketingu - Parlamentu Danii - Sørenem Gade Jensenem, Przewodniczącym austriackiej Rady Narodowej Wolfgangiem Sobotką oraz z szefem słowackiego parlamentu, Borisem Kollarem.

Drugiego dnia obraz zaplanowane jest spotkanie Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Cathaoirleachem - Przewodniczącym Senatu Irlandii - Jerrym Buttimerem.

W dwudniowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w Pradze uczestniczą 52 delegacje z ponad 40 krajów europejskich. Obrady zakończą się 25 kwietnia br. przyjęciem Konkluzji uzgodnionych przez wszystkich uczestników.

