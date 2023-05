CIS: Marszałek Senatu RP wraz z delegacją na uroczystości 90-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu:

- Centrum Informacyjne Senatu:

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, który wraz z delegacją składa wizytę w Kanadzie, wziął udział 6 maja br. w jubileuszowej uroczystości 90-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej, która odbyła się w Brampton. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie: prof. Alicja Chybicka, Ryszard Bober, Adam Szejnfeld, Jerzy Wcisła i Bogdan Zdrojewski oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

"Senat, który ustanowił maj miesiącem Polonii, bardzo poważnie traktuje zadanie łączności z rodakami żyjącymi na całym świecie" - powiedział Marszałek do uczestników uroczystości. W swoim wystąpieniu przypomniał, że Polonia kanadyjska odważnie pomagała Polakom w stanie wojennym, a w latach 90. wspierała aspiracje Polski, by dołączyć do NATO. W imieniu Senatu RP Marszałek podziękował Polakom mieszkającym w Kanadzie również za pomoc walczącej Ukrainie.

"Cieszę się, że w tym wielokulturowym kraju Kongres Polonii Kanadyjskiej od niemal wieku kontynuuje tradycję łączenia wszystkich, dla których biało-czerwona i orzeł biały są wartościami nie tylko od święta, ale na co dzień - tych, którzy mają polskość w sercu" - podkreślił Marszałek, zwracając jednocześnie uwagę na znaczenie edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków na obczyźnie w duchu patriotyzmu. "W tej niekończącej się sztafecie pokoleń musimy przekazywać miłość do naszej wspaniałej ojczyzny" - apelował. Prof. Grodzki mówił, że niezależnie od miejsca, w którym przyszło nam mieszkać, wszyscy jesteśmy jednym, dumnym, wielkim narodem. "Pamiętajcie państwo, że Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zawsze jest po państwa stronie" - powiedział do kanadyjskiej Polonii.

Jan Tomczak, prezes Zarządu Głównego KPK, przedstawił historię kongresu i dziękował za zaangażowanie w działania organizacji w nim zrzeszonych. "Pomimo sędziwego wieku kongres prowadzi nadal prężną działalność. Działacze KPK reprezentują interesy wspólnoty polonijnej, propagując szacunek dla historii i dziedzictwa narodowego" - informował.

Do gratulacji dla działaczy KPK dołączył ambasador RP w Kanadzie Witold Dzielski. "Wasza codzienna praca na rzecz Polonii i Polski jest widziana i doceniana w ojczyźnie. (...) Kongres Polonii Kanadyjskiej od pokoleń z powodzeniem wzmacnia siłę i dobrobyt polskiego społeczeństwa" - przekonywał.

W imieniu rządu Ontario życzenia dalszych sukcesów złożyła członkom KPK Natalia Kusendova, posłanka do Zgromadzenia Legislacyjnego prowincji. Posłanka apelowała o dbałość o nauczanie języka polskiego wśród najmłodszej Polonii.

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) został formalnie powołany w 1944 r. z inicjatywy organizacji wchodzących w skład Federacji Polskich Stowarzyszeń w Kanadzie. Jego celem jest reprezentowanie interesów polskiej grupy etnicznej zarówno wobec władz kanadyjskich, jak i polskich. Kongres koordynuje działalność wchodzących w jego skład organizacji i stowarzyszeń. Kieruje nim Zarząd Główny z prezesem wybieranym przez Walny Zjazd KPK, odbywający się co 2 lata. Obecnym prezesem KPK od października 2018 r. jest pochodzący z Edmonton w prowincji Alberta działacz harcerski Janusz Tomczak. Pierwszym wiceprezesem KPK jest pan Dominik Roszak, a drugim - pani Iwona Malinowski. Obszar działania KPK obejmuje całą Kanadę.

Podczas pobytu w Toronto Marszałek Senatu RP wraz z towarzyszącą mu delegacją weźmie także udział 7 maja br. w uroczystościach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Przed ratuszem w Toronto zostanie na maszt wciągnięta polska flaga, a ulicami miasta przejdzie Parada Konstytucji 3 Maja.

Marszałek Tomasz Grodzki odwiedzi także mieszkańców domu seniora "Copernicus Lodge", służącemu polskiej społeczności w Toronto.

