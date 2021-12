CIS: Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Brukseli (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że 3 grudnia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Wziął także udział w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, który odbywał się w Parlamencie Europejskim i poświęcony był działaniom na rzecz ochrony klimatu.

Podczas spotkania Marszałek Senatu RP i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego omówili relacje Polski z Unią Europejską, stan praworządności w Polsce oraz sytuację na granicy zewnętrznej UE i raport Specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem.

Było to drugie spotkanie prof. Tomasza Grodzkiego i Roberty Metsoli. Po raz pierwszy rozmawiali oni w Warszawie 28 października br. Dyskutowali wówczas m.in. o kwestiach praworządności i sądownictwa w Polsce, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz współpracy Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi.

Roberta Metsola jest kandydatką największej grupy politycznej w PE, Europejskiej Partii Ludowej, na stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego w związku z kończącą się kadencją obecnego przewodniczącego, Davida Sassolego.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją wziął także udział w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, który odbywał się 3 grudnia br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli i poświęcony był działaniom na rzecz ochrony klimatu. W obradach Marszałkowi Senatu RP towarzyszyła senator Halina Bieda, która jest przedstawicielką Senatu RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza.

W swoim wystąpieniu prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że warunkiem skutecznego stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi w obszarze śródziemnomorskim jest solidarna, partnerska współpraca, ponieważ konsekwencje i skutki tych zmian dotyczą nas wszystkich. W ocenie Marszałka zmiany klimatu to zagadnienie, które powinno być jednym z priorytetowych tematów w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie. Prof. Tomasz Grodzki przywołał raporty ekspertów, z których wynika, że basen Morza Śródziemnego ociepla się o około 20% szybciej niż reszta świata, a dostępność wody słodkiej w tym regionie może spaść nawet o 15% do 2050 r. "W Morzu Śródziemnym, mocno naznaczonym nadmiernymi połowami, ruchem statków i postępującym zanieczyszczeniem, będzie w 2050 r. więcej plastiku niż ryb, jeśli degradacja środowiska naturalnego nie zostanie powstrzymana" - zauważył Marszałek Senatu. Zaznaczył, że zmiany temperatury, ale również zasolenia wody oraz występowanie i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych będą wpływać m.in. na bezpieczeństwo żywnościowe, i to w wymiarze wykraczającym poza geograficzne granice basenu Morza Śródziemnego. "Sygnały alarmowe, jakimi są raporty eksperckie, muszą być poważnie traktowane przez gremia polityczne i tak też do nich podchodzimy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślił Marszałek. Poinformował, że w Senacie powołana została Komisja Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, która stanowi nie tylko forum powiązania polityki z opiniami naukowców w sprawie zmian klimatycznych, ale także jest platformą, umożliwiającą zbieranie opinii obywatelskich na ten temat. "W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej znajdziecie Państwo partnerów do współpracy" - powiedział prof. Tomasz Grodzki do zgromadzonych delegatów.

Unia dla Śródziemnomorza to organizacja skupiająca 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz 15 państw Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów. Jej celem jest nadawanie nowej dynamiki współpracy w basenie Morza Śródziemnego.

