CIS: porządek obrad 59. posiedzenia Senatu RP - 21-22 lutego br. (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Porządek obrad 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji (zatwierdzony przez Senat) 21 i 22 lutego 2023 r. (wtorek i środa)

Początek posiedzenia w dniu 21 lutego o godz. 11.00.

1) Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, druk senacki nr 926

2) Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, druki sejmowe nr 2953, do druku 2953, 2972, 2972-A, druki senackie nr 918, 918 A

3) Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2865, do druku 2865, 2911, 2911-A, druki senackie nr 907, 907 A

4) Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2860, do druku 2860, 2954, 2954-A, druki senackie nr 905, 905 A

5) Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, druki sejmowe nr 2628, do druku 2628, 2628-A, do druku 2628-A, 2842, 2842-A, errata do druku 2842-A, druki senackie nr 906, 906 A, 906 B, 906 C

6)Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2651, do druku 2651, 2800, do druku 2800, 2897, do druku 2897, 2930, 2930-A, druki senackie nr 911, 911 A

7) Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2938, 2962, 2962-A, druki senackie nr 920, 920 A

8) Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2650, do druku 2650, 2907, 2907-A, druki senackie nr 909, 909 A

9) Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, druki sejmowe nr 2935, do druku 2935, 2983, 2983-A, druki senackie nr 910, 910 A

10) Zmiany w składzie komisji senackich, druk senacki nr 927

