CIS: Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu przekazuje:

Centrum Informacyjne Senatu przekazuje:

Senat 4 sierpnia br. na 47. posiedzeniu opowiedział się za odrzuceniem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Za odrzuceniem noweli było 53 senatorów, 46 - przeciwko, a 1 wstrzymał się od głosu.

Zdaniem większości senatorów ustawa w nieuzasadniony sposób zaostrza kary. W ich ocenie tak daleko idącymi zmianami w ustawie powinna zająć się komisja kodyfikacyjna.

Ustawa, która była projektem rządowym, w wersji przyjętej przez Sejm z 15 do 30 lat podnosiła górną granicę kary pozbawienia wolności i likwidowała karę 25 lat więzienia. Nowela wprowadzała karę tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Z 30 do 40 lat wydłużała okres przedawnienia zbrodni zabójstwa. Wprowadzała też nowe typy przestępstw - przyjęcie zlecenia zabójstwa i przygotowanie do zabójstwa. Nowela przewidywała także zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię: od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie miało grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, za zgwałcenie z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za zgwałcenie dziecka; od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie za zgwałcenie ze śmiercią ofiary w następstwie. Nawet do 20 lat więzienia miało grozić za nowe typy zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu. Nowela z 500 do 800 zł podwyższała kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Przewidywała również konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi albo spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila, lub też w wypadku recydywy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.