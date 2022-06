Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że Senat 8 czerwca br. zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Za jego przyjęciem głosowało 53 senatorów, 46 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tą inicjatywą została upoważniona senator Gabriela Morawska-Stanecka.

Projekt ustawy ma na celu usunięcie przyczyn wątpliwości co do statusu sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa, której status został zakwestionowany przez TSUE i Sąd Najwyższy. Zakłada wygaszenie mandatów obecnie urzędujących sędziowskich członków KRS i zastąpienie ich nowym składem. Zgodnie z projektem 15 członków KRS byłoby wybieranych nie przez Sejm, a przez samych sędziów w powszechnych i tajnych wyborach. Sędziowie sądów rejonowych wybieraliby 8 członków, sędziowie sądów okręgowych - 2, a sędziowie Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i wojskowych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - po 1. Kandydatury do KRS mogliby zgłosić także: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, organy uczelni publicznych uprawnione do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk prawnych, grupa co najmniej 2 tys. obywateli. Projekt powołuje ponadto Radę Społeczną przy KRS, w której skład weszliby przedstawiciele: Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Prokuratorów, organizacji pozarządowych wskazanych przez prezydenta.

Projektowana ustawa likwiduje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Rozpatrywaniem spraw publicznych, głównie stwierdzaniem ważności wyborów, zajęłaby się Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Skargi nadzwyczajne byłyby rozpatrywane przez właściwe izby. Zgodnie z projektem regulamin Sądu Najwyższego byłby uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a nie jak obecnie przez prezydenta RP.

W projekcie szczegółowo uregulowano problematykę postępowań dyscyplinarnych. Zakłada weryfikację sędziów wszystkich pionów sądownictwa i asesorów sądowych w sądach administracyjnych, powołanych na wniosek KRS, w składzie której byli sędziowie wybrani przez Sejm. Weryfikacja taka zostałaby przeprowadzona przez KRS w nowym składzie w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, ale ostatecznie o złożeniu z urzędu sędziego lub asesora, w którego procesie nominacyjnym naruszono zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, decydowałby sąd dyscyplinarny.

Projekt zakłada również, że orzeczenia wydane przez wadliwie powołanych sędziów innych izb Sądu Najwyższego niż Izba Dyscyplinarna lub sędziów innych sądów pozostaną w mocy, ale byłaby możliwość wniesienia wniosku lub skargi o wznowienie postępowania w ciągu roku od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

kom/ rbk/ godl/