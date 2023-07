CIS: Wakacyjne zwiedzanie Sejmu (komunikat)

- Centrum Informacyjne Sejmu informuje:

- Centrum Informacyjne Sejmu informuje:

Przez cały sierpień zapraszamy do zwiedzania gmachu Sejmu. Jest to znakomita okazja do zapoznania się z różnorodną architekturą sejmową, a także wysłuchania ciekawego wykładu przewodników na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w dogodnym terminie (od poniedziałku do piątku) do Działu Przepustek przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

Wizyty będą odbywać się o godzinie 12.00 a czas trwania to około 40 minut. Prosimy o przybycie od godziny 11.30.

Prosimy również pamiętać o zabraniu dokumentu ze zdjęciem i dopasowaniu stroju do powagi miejsca.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.