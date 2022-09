CIS: XXXIV Konferencja Europa Karpat. Zapowiedź (komunikat)

Centrum Informacyjne Sejmu przekazuje:

Centrum Informacyjne Sejmu przekazuje:

W dniach 6-8 września w Karpaczu, podczas Forum Ekonomicznego, odbędzie się 34. edycja konferencji Europa Karpat. W trzydniowych dyskusjach uczestniczyć będą polscy i zagraniczni politycy, eksperci i naukowcy reprezentujący w szczególności kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnikami rozmów będą wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a także przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński, pomysłodawca i inicjator cyklu konferencji.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. b. premier Jarosław Kaczyński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W obradach wezmą udział również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister polityki agrarnej i żywności Ukrainy Mykola Solskyi, minister rolnictwa Czech Zdeněk Nekula, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, a także posłowie i europosłowie z krajów regionu.

Skutki wojny na Ukrainie dla Europy Środkowej, bezpieczeństwo żywnościowe regionu, rozwój komunikacji oraz współpraca mediów publicznych, współpraca uniwersytecka w ramach Collegium Carpathicum, a także rola młodych ludzi we współczesnym świecie, ich zaangażowanie w kształtowaniu przyszłości Europy - to niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas wydarzenia. W ramach konferencji odbędzie się także posiedzenie Rady Programowej Klubów Europy Karpat. Współorganizatorem konferencji jest Kancelaria Sejmu.

Transmisja dostępna będzie na sejmowym kanale w serwisie YouTube.

PROGRAM XXXIV KONFERENCJI EUROPA KARPAT

Karpacz

Wtorek (6 września)

13:00 - 14:15 Sesja plenarna Forum Ekonomicznego

14:30-15:30 Otwarcie konferencji:

Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP

Otwarcie i prezentacja wystawy: retrospekcja 33. konferencji Europa Karpat

Wydarzenia specjalne:

- Aleja stoiskowa

Stoisko, na którym zainteresowani będą mogli zagrać w gry wideo polskiej produkcji (stworzone przez startupy)

- Prezentacja TVP

15:40-16:40 Panel I Tożsamość Europy Środkowej. Atrybuty i symbole

- Argumenty za pogłębianiem współpracy: racje geopolityczne, ekonomiczne, infrastrukturalne

- Inne cechy wyróżniające region, wybitne osoby, ambitni obywatele,

- Symbole triumfów i porażek.

Moderator: Marek Pęk, wicemarszałek Senatu RP (Polska)

Paneliści:

Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP (Polska)

Emanuelis Zingeris, przewodniczący delegacji Seimasu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, członek Komisji Spraw Zagranicznych Seimasu (Litwa)

Krzysztof Szczerski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (Polska)

Markiyan Malskyy, Uniwersytet Lwowski, b. ambasador Ukrainy w Polsce (Ukraina)

Jan Draus, historyk, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Pavol Mačala, Stowarzyszenie Naukowe Personalizm (Słowacja)

Franjo Topić, Prezes HKD Napredak (Bośnia i Hercegowina)

16:50-18:05 Panel II Media publiczne w dobie zagrożeń i ich współpraca w sercu Europy

Równolegle do rosyjskiej agresji na Ukrainie Europa Środkowa doświadcza nieprzerwanej wojny informacyjnej. Media publiczne z państw serca Europy potrzebują rozwinięcia współpracy. Stworzenie skuteczniejszych struktur wymian informacji między nadawcami Europy Środkowo-Wschodniej może mieć decydujące znaczenia w ramach rosnącej dezinformacji. Potencjał skutecznej współpracy mediów publicznych, także w zakresie wymiany treści i ich wspólnego tworzenia wydaje się obecnie niewykorzystany pomimo szerokich możliwości technologicznych. Co można zrobić, aby tę sytuację poprawić?

Moderator: Piotr Babinetz, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, członek Rady Mediów Narodowych (Polska)

Paneliści:

Mykola Chernotytskiy, prezes zarządu Narodowej Publicznej Teleradiokompanii (Ukraina)

Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu TVP (Polska)

Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej

Zoltán Pető, dyrektor programowy Magyar Televízió (Węgry)

18:15-19:15 Sesja plenarna Forum Ekonomicznego

19:25-20:55 Posiedzenie Rady Programowej Klubów Europy Karpat

(spotkanie otwarte)

- Wręczenie aktów nominacji dla członków Rady

- Prezentacja Instytutu Europy Karpat

- Plany pracy dla Klubów Europy Karpat

Środa (7 września)

Wydarzenie specjalne:

- Cyfrowa Europa Karpat:

Nowoczesne szkolnictwo - Laboratoria Przyszłości

Prezentacja stanowiska Laboratoriów Przyszłości, na którym młodzież szkolna oraz goście Europy Karpat będą mogli zapoznać się z działaniem nowoczesnego sprzętu szkolnego (drukarki 3D, roboty edukacyjne, gogle wirtualnej rzeczywistości etc.).

10:00 - 11:00 Sesja plenarna Forum Ekonomicznego

11:10 - 12:25 Panel III Bezpieczeństwo żywnościowe fundamentem porządku europejskiego i globalnego

Od 1974 r. międzynarodowa Konferencja Żywnościowa zwiększa działania na rzecz zmniejszenia niedożywienia. W wyniku ataku Rosji na Ukrainę gwałtownie wzrosły ceny nawozów i energii oraz pogorszyły się warunki makroekonomiczne na całym świecie, co będzie skutkować poważnym kryzysem żywnościowym. Rosja zaatakowała ukraińską infrastrukturę transportową i de facto zablokowała porty na Morzu Czarnym, z których zwyczajowo eksportuje się 90 proc. ukraińskich produktów rolnych. Niszczenie ukraińskich upraw, magazynów z żywnością i maszyn rolniczych przez rosyjskie wojsko wpłynie w nadchodzących miesiącach na zdolności produkcyjne i eksportowe regionu.

Moderator: Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska)

Paneliści:

Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa

Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi (Polska)

Zdeněk Nekula, minister rolnictwa (Czechy)

Mykola Solskyi, minister polityki agrarnej i żywności (Ukraina)

Lajos Bognár, zastępca sekretarza stanu ds. kontroli łańcucha żywnościowego (Węgry)

Jarosław Sachajko, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska)

12:35 - 13:35 Panel IV Geopolityczne znaczenie sieci TEN-T w Europie Środkowo-Wschodniej

Moderator: Adrian Klarenbach, dziennikarz TVP (Polska)

Paneliści:

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (Polska)

Martin Kupka, minister transportu (Czechy)

Pablo Fábregas Martinez, członek gabinetu komisarz UE ds. transportu Adiny Vălean (Hiszpania)

13:45 -14:45 Panel V Geopolityczne znaczenie sieci TEN-T w Europie Środkowo-Wschodniej. Debata ministrów

Moderator: Adrian Klarenbach, dziennikarz TVP

Paneliści:

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (Polska)

Oleksandr Kubrakov, minister infrastruktury (Ukraina)

Mustafa-Masi Nayyem, wiceminister infrastruktury (Ukraina)

Julius Skačkauskas, wiceminister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej (Litwa)

Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska)

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Polska)

Pablo Fábregas Martinez, członek gabinetu komisarz UE ds. transportu Adiny Vălean (Hiszpania)

14:55 - 15:55 Panel VI Wojna Putina oczami wolnych ludzi

Rola dysydentów w czasie konfliktu, który dziś obserwujemy, jest kluczowa z punktu widzenia ludzi podzielających takie wartości jak wolność, prawa człowieka, niedopuszczalność agresji militarnej na niepodległe państwa czy sprawiedliwość społeczna. Zaangażowanie dysydentów w działania przeciwko systemowi politycznemu putinowskiej Rosji w sposób szczególny odzwierciedla ich demokratyczne aspiracje. Należy zatem rozważyć następujące pytania:

- Czy głos dysydentów jest słyszany w putinowskiej Rosji?

- Jaka ideologia wpływa na racjonalność podejmowanych decyzji podejmowanych przez reżim Putina?

- Z jakiej perspektywy Rosjanie patrzą na wojnę Putina?

Moderator: Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej (2015-2018), marszałek senior Sejmu RP IX kadencji (Polska)

Paneliści:

Alexandr Vondra, poseł do Parlamentu Europejskiego (Czechy)

Piotr Naimski, b. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej (Polska)

Dmitrij Muratow, dziennikarz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, współzałożyciel i redaktor naczelny gazety "Nowaja Gazieta" (Rosja)

Ján Figeľ, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (Słowacja)

Aleksander Milinkiewicz, dysydent, kanclerz Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego (Białoruś)

Władimir Ponomariew, dysydent, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego (Rosja)

16:05 - 17:05 Panel VII Krótko i długoterminowe skutki wojny na Ukrainie dla Europy Środkowej

W obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej ważna jest refleksja na temat lokalnego oraz globalnego charakteru wojny. Jest to najdłuższa współczesna wojna w Europie. Należy poddać refleksji przyszłość Ukrainy oraz poszczególne scenariusze, od zwycięstwa po masową eksterminację i niewolę.

Moderator: Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Polska

Paneliści:

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP (Polska)

Haki Abazi, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia (Kosowo)

Rozália Biró, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych (Rumunia)

Oleksandr Mereżko, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej (Ukraina)

Zsolt Németh, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego (Węgry)

Marek Ženíšek, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Poselskiej (Czechy)

Władysław Teofil Bartoszewski, członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP (Polska)

17:15 - 18:15 Panel VIII Realizm i wartości w polityce

Panel nawiązuje do tytułu książki prof. Waldemara Parucha o polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości.

Tematy:

- Idealistyczna polityka "podporządkowana wartościom" - naiwność czy konieczność w sytuacjach granicznych?

- Polityka realna a machiawelizm

- Jak pogodzić wierność wartościom ze skutecznością. Czy istnieje szczególna etyka polityka?

- Wartości w obecnej polityce europejskiej.

Moderator: Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)

Paneliści:

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości (Polska)

Ryszard Legutko, filozof, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)

Bronisław Wildstein, redaktor, publicysta, dziennikarz (Polska)

18:25 - 19:25 Sesja plenarna Forum Ekonomicznego

Czwartek (8 września)

10:00 - 11:00 Sesja plenarna Forum Ekonomicznego

11:10 - 12:25 Panel IX Młodzi Europejczycy. Jedna Europa, różne perspektywy

2022 to Europejski Rok Młodzieży. Zwracamy się zatem do młodych europejskich liderów ze świata polityki i mediów, aby porozmawiać na temat ich zaangażowania w kształtowanie przyszłości naszego kontynentu. Minęły ponad trzy dekady od zerwania żelaznej kurtyny. Dwa płuca Europy zjednoczyły się wokół fundamentalnych wartości, takich jak demokracja, wolność i dążenie do pokoju. Jak bardzo widoczne są dziś ślady dawnego podziału? W jaki sposób polepszyć naszą wiedzę o sobie nawzajem? Czy można mówić o tworzącej się nowej tożsamości środkowoeuropejskiej?

Moderator: Sébastien Meuwissen, polsko-belgijski dziennikarz

Paneliści:

Kacper Płażyński, poseł na Sejm RP, przewodniczący komisji do Spraw Unii Europejskiej (Polska)

George Byczynski, redaktor naczelny portalu British Poles (Wielka Brytania)

Madeleine Enzlberger, dyrektor Obserwatorium ds. Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (Austria)

Anna Menshenina, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, politolog (Ukraina)

Dénes András Nagy, europeista, kierownik programu "kolegium Wyszehradzkie plus", Instytut Studiów Strategicznych, Ludovika - Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej (Węgry)

12:35 - 13:35 Panel X Kobiety Karpat

Panel odpowiada na pytania związane z rolą kobiet we współczesnym świecie. Warto ukazać - zgodnie z myślą Jana Pawła II wyrażoną podczas wizyty w Sejmie, że to też od nich zależy, jaki kształt przybierać będą w Polsce przybierać wolność i demokracja. Podczas panelu będzie również mowa o odpowiedzialności, jaka spoczywa na kobietach w życiu publicznym, rodzinnym i zawodowym.

Tematy:

- Jaka jest rola kobiet w dbaniu o dobro wspólne?

- Kobiety jako strażniczki fundamentu wartości w demokracji.

- Przyszłość kobiet w obliczu tendencji ponowoczesnych.

Moderator: Lucie Szymanowska, tłumacz, dziennikarz (Czechy)

Paneliści:

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej (Polska)

Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)

Ołena Kopanchuk, deputowana, wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Najwyższej (Ukraina)

Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador Węgier w Polsce (Węgry)

Klára Mándli, analityk, Zgromadzenie Narodowe (Węgry)

Krystyna Wróblewska, prezes Stowarzyszenia Kobiety Karpat (Polska)

13:45 - 14:45 Panel XI Collegium Carpathicum - współpraca uniwersytecka

Moderator: Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, (Polska)

Paneliści:

Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (Polska)

Paweł Trefler, rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (Polska)

Ihor Tsependa, rektor, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Ukraina)

Głos w dyskusji:

Ján Figeľ, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (Słowacja)

14:55 - 15:55 Panel XII Koniec świata, jaki znaliśmy. Przywództwo ponad granicami. Polska, Trójmorze, Europa

Przez ostatnie lata Polska i kraje Europy Środkowej doświadczyły niejednego szoku, z których każdy z osobna mógłby doprowadzić do społecznego przesilenia. W najbliższej przyszłości na katastrofalne zjawiska pogodowe, kolejne fale epidemii COVID-19 oraz ludobójczą wojnę na Ukrainie nałożą się kolejne wstrząsy, które mogą doprowadzić nie tylko do dalszej polaryzacji, lecz także do eksplozji społecznej. Jak przygotować się na nadchodzący kryzys? Jak powinna wyglądać współpraca między sektorami: ekonomicznym, politycznym i NGO? Jak będzie wyglądało przywództwo przyszłości - przywództwo ponad granicami?

Moderator: Michał Łuczewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Trójmorze (Polska)

Paneliści:

Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego (Polska)

Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (Polska)

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (Polska)

Ján Hudacký, konsul honorowy RP w Preszowie (Słowacja)

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności (Polska)

Maciej Ruczaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze (Polska)

16:05 - 17:05 Panel XIII Korespondenci wojenni z państw Europy Karpat o wojnie na Ukrainie

Prawda bywa pierwszą ofiarą wojny. Dlatego korespondenci wojenni, którzy nierzadko z bezpośrednim narażeniem życia udają się na pierwszą linię frontu, odgrywają tak ważną rolę. Korespondenci wojenni są niejako naszymi oczami i uszami "tam". Jednocześnie jednak stanowią wyjątkowo ważne źródło informacji, a przede wszystkim przemyśleń i opinii już po powrocie do swoich krajów. Czym różni się wojna na Ukrainie od innych wojen, także pod względem jej społecznej percepcji w macierzystym kraju korespondenta? Czy można odgadnąć, jak rosyjska inwazja na Ukrainę będzie postrzegana w przyszłości?

Moderator: Jacek Przybylski, autor korespondencji z USA, a także z Iraku, Afganistanu oraz Czadu, publicysta tygodnika "Do Rzeczy" i portalu Kurier.plus (Polska)

Paneliści:

Paweł Bobołowicz, szef redakcji wschodniej Radia Wnet (Polska)

Ron Haviv, reporter, fotograf (Stany Zjednoczone)

Ołeksij Honczaruk, dziennikarz wojskowy i reżyser (Ukraina)

Jakub Maciejewski, portal wPolityce.pl (Polska)

Matyáš Zrno, redaktor naczelny portalu Konzervativní noviny, szef redakcji zagranicznej TV Prima (Czechy)

17:15 - 18:15 Panel XIV Ukraina i co dalej? Odbudowa, transformacja, kadry

Skuteczność obrony i wola walki Ukraińców pozwala wierzyć, że kraj ten odeprze rosyjskiego agresora. Po zakończeniu działań wojennych przed Ukrainą pojawi się jednak kolejne trudne zadanie - odbudowa kraju. Eksperci oceniają obecnie, że pełna odbudowa Ukrainy pochłonie od 600 mld do 1000 mld USD. Polska ze swoim doświadczeniem związanym z transformacją kraju, i przy skutecznym wykorzystaniu środków krajowych i unijnych, ma dużo do zaoferowania. Niezbędne jest jednak odpowiednie przygotowanie oferty kompleksowego wsparcia Ukrainy, obejmujące zarówno opracowanie strategii i zaplanowanie środków, jak i szkolenie kadr do przyszłego zarządzania krajem.

Moderator: Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. (Polska)

Paneliści:

Olga Semeniuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (Polska)

Ołena Shulak, deputowana do Rady Najwyższej, przewodnicząca partii Sługa Ludu (Ukraina)

Taras Stetskiv, deputowany do Rady Najwyższej (Ukraina)

Andrzej Szejna, poseł na Sejm RP (Polska)

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego (Polska)

Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, Atlantic Council (Stany Zjednoczone)

Tomasz Grzegorz Grosse, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Chris Holzen, doradca ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Międzynarodowym Instytucie Republikańskim (Stany Zjednoczone)

Mykhaylo Khariy, Centrum na rzecz Transformacji (Ukraina)

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, (Polska)

18:25 - 19:25 Sesja plenarna Forum Ekonomicznego

