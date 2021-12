CMWP SDP wydało oświadczenie o pracy mediów w pasie przygranicznym z Białorusią

Zarząd Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaapelował w czwartek do rządu i podległych mu służb o sprawne przyznawanie akredytacji dziennikarskich w pasie przygranicznym z Białorusią. Uważamy, że obecność prasy jest tam bardzo potrzebna - powiedziała PAP dyrektor CMWP Jolanta Hajdasz.

Zarząd CMWP SDP podkreślił w opublikowanym w czwartek oświadczeniu, że władze państwowe powinny stworzyć tym regionie warunki pozwalające na "rzetelne informowanie opinii publicznej o przebiegu konfliktu na granicy polsko-białoruskiej". Zaapelowano także do przedstawicieli mediów o "przestrzeganie obowiązującego w tym regionie prawa".

W rozmowie z PAP wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Jolanta Hajdasz powiedziała, że oświadczenie Zarządu CMWP SDP bierze pod uwagę przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa dziennikarzy i przedstawicieli służb mundurowych.

"Ostatnie miesiące pokazały, że jest to teren ostrego konfliktu międzynarodowego o skutkach trudnych do przewidzenia. Dlatego uważamy, że obecność prasy jest tam bardzo potrzebna, ale nie może ona mieć takiego charakteru, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jako dziennikarze, a więc pozbawionej kontroli obecności i nieskrępowanego relacjonowania wydarzeń" - powiedziała Jolanta Hajdasz. Dodała, że środkiem do zapewnienia obecności dziennikarzy w pasie przygranicznym jest sprawne wydawanie akredytacji.

Hajdasz podkreśliła, że zdaniem Zarządu CMWP SDP należy uwzględniać interesy państwa, którego instytucje zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa granicy, a tym samym konieczne jest czasowe zrezygnowanie z "fundamentalnego w naszym zawodzie prawa do swobodnej pracy". Dodała, że Zarząd Centrum ma nadzieję na sprawne zorganizowanie pracy dziennikarzy na granicy z Białorusią. "Należy zapewnić dziennikarzom bezpieczne warunki, aby mogli rzetelnie relacjonować mające tam miejsce wydarzenia, nie utrudniając pracy służb mundurowych" - wyjaśniła.

Przyjęta i podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 30 listopada 2021 r. nowela ustawy o ochronie granicy umożliwia m.in. wprowadzenie na określonym obszarze w strefie nadgranicznej zakazu przebywania. Został on wprowadzany na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej, w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Zakaz nie dotyczy m.in. mieszkańców i osób prowadzących tam działalność. Będą mogły tam wjechać też osoby załatwiające sprawy urzędowe i biorące udział w obrzędach kultu religijnego. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Nowe przepisy weszły w życie 1 grudnia, wraz z wygaśnięciem obowiązywania stanu wyjątkowego na obszarze przy granicy. W czwartek Straż Graniczna poinformowała, że pierwszy wyjazd dziennikarzy na granicę z Białorusią może mieć miejsce już w piątek.