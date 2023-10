Co dalej z elektrownią atomową i gazoportem FSRU?

Po ośmiu latach rządzenia Zjednoczona Prawica może się znaleźć w sejmowej opozycji. Co ze sztandarowymi projektami energetycznymi rządu Mateusza Morawieckiego?

Jak mówi WNP.PL Piotr Naimski, były wieloletni pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierunki działań dla polskiej energetyki zostały już wskazane. I to właśnie one powinny być realizowane.

Bez względu na to, kto będzie rządził po niedzielnych wyborach, znane jest to, co powinien zrobić.

- Najważniejszym zadaniem jest wybudowanie pierwszej polskiej siłowni jądrowej. A pierwsze decyzje w tej sprawie już zapadły - podkreśla Naimski. Należy pamiętać, że 27 września spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowy na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce z amerykańskim konsorcjum firm Westinghouse oraz Bechtel. Wartość tej umowy nie została ujawniona.

W przypadku wygranej opozycji, to ona będzie dopowiadała za tę inwestycję. Dużo szumu wywołała możliwość ewentualnego zerwania umowy. Jednak biorąc pod uwagę siłę polityczną poddających pod wątpliwość celowość budowy atomówki, nie wydaje się to być możliwe.

Nasz rozmówca podkreśla wagę dochowania harmonogramu inwestycji.

- Drugim ważnym kierunkiem, który powinien być realizowany - jak wskazuje Piotr Naimski - to budowa FSRU. Pod tym skrótem kryje się drugi gazoport - tym razem w postaci jednostki pływającej. Także i tu prace trwają, a przygotowania są już mocno zaawansowane.

Minister wskazuje także na znaczenie pilnowania suwerennych interesów Polski na forum europejskim. Chodzi o to m.in. aby rządzący aktywnie chronili i działali na rzecz naszego bezpieczeństwa energetycznego.