Co dalej z Trzecią Drogą? Szymon Hołownia mówi o zaskakującym planie: to będzie precedens

Na konferencji prasowej w Sejmie przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawił polityków ugrupowania, którzy w niedzielnych wyborach parlamentarnych uzyskali mandat; wśród nich jest 33 posłów i posłanek oraz 5 senatorów.

Dopytywany, czy zostanie marszałkiem Sejmu czy może wicepremierem, Hołownia przyznał, że tego nie wie.

"Obiecywaliśmy, że przewietrzymy Sejm i dokonaliśmy tego" - podkreślił lider Polski 2050. Zwracał uwagę, że 75 proc. spośród polityków Polski 2050, którzy otrzymali mandat, nie zasiadało wcześniej w parlamencie. Hołownia podkreślał też, że ponad 40 proc. całej drużyny, stanowią kobiety.

Przewodniczący Polski 2050 podkreślał, że formacja zrealizowała obietnicę wyborczą i wprowadziła do parlamentu "świeżą krew", dzięki czemu udało się odsunąć PiS od władzy. "To wspaniały moment, udało się zrobić coś, o czym dwa tygodnie temu nie myśleliśmy, że uda się w takim stopniu, choć wierzyliśmy, że to możliwe" - mówił.

Hołownia dziękował też wszystkim, którzy oddali głos Polskę 2050 i zapewniał, że politycy formacji nie zawiodą swoich wyborców. "Jestem przekonany, że ta drużyna da radę i zaskoczy was pozytywnie" - dodał.

Koalicyjne rozmowy z KO i Lewicą dopiero się rozpoczęły

Przewodniczący Polski 2050 pytany o przebieg rozmów koalicyjnych z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi, zaznaczył, że rozmowy te dopiero się zaczęły. "Myślę, że w ciągu najbliższych dni powinniśmy mieć jakieś wstępne ustalenia i kierunki. To są dobre rozmowy, fajnie się toczą, są partnerskie" - dodał.

"Chcemy być szybko gotowi ze składem, z planem, z tym, jak poukładać rzeczy w rządzie, w Sejmie. Mamy nadzieję, że podobną odpowiedzialnością wykaże się pan prezydent i nie będzie przewlekał procesów. O stanowiskach będziemy oczywiście też rozmawiali. Trzecia Droga to duża siła w parlamencie - 65 posłów - i stosownie do siły zaufanie, którą Polacy nam powierzyli, będziemy chcieli też brać odpowiedzialność" - powiedział.

Nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące podziału stanowisk

Dopytywany, czy zostanie marszałkiem Sejmu czy może wicepremierem, Hołownia przyznał, że tego nie wie. "Na tym etapie nie ma takich ustaleń, nie ma takich deklaracji" - zaznaczył. Zastrzegł jednak, że w kwestii stanowisk najpierw powinno się rozmawiać w gronie partnerów, by wspólnie podjąć stosowne decyzje w tej sprawie.

Hołownia był również pytany o dalsze losy Trzeciej Drogi; m.in. czy powstanie wspólny klub parlamentarny z ludowcami, czy też dwa oddzielne. "Trzecia Droga jako projekt polityczny trwa i chcemy kontynuować ten projekt po wyborach. To jest nasza wspólna wola" - zapewnił. Odnosząc się do kwestii klubu Hołownia przyznał, że cały czas trwają rozmowy w tej sprawie, ale decyzje jeszcze nie zapadła.

"Zastanawiamy się, jak to zrobić, by technicznie było najlepsze dla nas. Jeżeli będzie jeden klub, to będzie, a jeżeli będą dwa kluby, to oba będą miały w nazwie Trzecia Droga oraz będą spięte umową federacyjną" - poinformował. "To będzie precedens w polskim Sejmie, ale jest możliwy. Pracujemy z prawnikami nad tym, aby znaleźć jak najlepszą formalna drogę do kontynuowania tego projektu, ponieważ chcemy go kontynuować. Trzecia Droga dalej idzie razem" - powiedział.

"Spodziewam się, że w najbliższych dniach będzie bardzo dużo wypowiedzi osób, które nie uczestniczą w negocjacjach, wypowiadających się, jakby w nich uczestniczyły. To naturalne prawo wiążące się z pewnymi ambicjami. Projekt będzie kontynuowany, jaką formułę przybierze w Sejmie - o tym zadecydujemy. Natomiast na pewno występujemy razem. Razem będziemy uzgadniali politykę i razem będziemy występować w przyszłym demokratycznym rządzie" - powiedział.

W niedzielnym głosowaniu Polacy wybrali 460 posłów i 100 senatorów. Jak podała PKW, w wyborach do Sejmu Trzecia Droga zdobyła 65 mandatów; 33 - Polska 2050, a 32 - PSL.

Z kolei w wyborach do Senatu Trzecia Droga zdobyła 11 mandatów; Polska 2050 - 5; PSL - 6.