Co z polską gospodarką i naszymi portfelami po wyborach? To będzie kluczowa decyzja

Co dalej z inflacją? Czy wakacje kredytowe powinny zostać przedłużone na kolejny rok? To tylko część tematów poruszonych podczas debaty wyborczej na Kanale Gospodarczym WNP.PL. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli czołowych partii w Polsce.

Według badania przeprowadzonego przez agencję Kantar Public w drugiej połowie sierpnia, 32 proc. Polaków uważa, że gospodarka naszego kraju rozwija się, natomiast 59 proc. z nich pesymistycznie ocenia stan polskiej gospodarki.

Zobacz całą debatę na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce:

To rezultat m.in. inflacji, która – według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za sierpień – wynosi 10,1 proc. Właśnie inflacja była tematem, który wzbudził wiele emocji podczas debaty. - Posłużę się głosem swoich wyborców, mieszkańców terenów, które zamieszkuję. Oni mówią krótko: tak drogo nie było nigdy. Każdy musi dokonywać gruntownych przeglądów swoich wydatków, po to, żeby wystarczyło na wszystko, na wszystkie dotychczasowe wydatki – mówiła Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

Polityczne emocje: inflacja za wysoka, a może ustabilizowana?

- Ta inflacja jeszcze parę miesięcy temu sięgała 12-14 proc. Sytuacja rzeczywiście była bardzo trudna i to właśnie w wyniku najpierw zawirowań covidowych, a potem w wyniku wojny podrożały wszystkie surowce energetyczne na całym świecie. Ceny ropy naftowej i tym samym benzyny poszybowały niesamowicie w górę, musiały więc wzrosnąć ceny na wszystkie inne towary i również na usługi. Teraz sytuacja jest opanowana i Polacy to widzą – odpowiadał podczas debaty Wojciech Szarama, poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

- Nie mogę się zgodzić z tym optymizmem, słowa mówiące o tym, że inflacja jest opanowana, moim zdaniem są zupełnie niezgodne z prawdą. Cel inflacyjny, o ile mnie pamięć nie myli, to jest 2,5 proc. – ripostowała Katarzyna Suchańska, reprezentująca Bezpartyjnych Samorządowców.

- Widzimy, jaki jest stan gospodarki, w sklepach, kiedy robimy zakupy na najbliższe dni. Te zakupy są coraz droższe. Widzimy, jak kupujemy wyprawki dla dzieci, bo właśnie rozpoczyna się rok szkolny. Widzimy, jak podsumowujemy wakacje, ile nas kosztowały, jeśli w ogóle nas było na to stać. To są te codziennie opinie, które przekazują wyborcy, że niestety jest inflacja i drożyzna, ale też wskazują na to twarde dane makroekonomiczne – mówiła Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej (PO).

Uczestnicy debaty dyskutowali również o przyszłości wakacji kredytowych dla kredytobiorców, którzy skorzystali z możliwości zawieszenia spłat rat kredytu hipotecznego po gwałtownym wzroście stóp procentowych.

- Wszyscy musimy być odpowiedzialnymi Polakami i wszyscy doskonale wiemy, że wakacje kredytowe, które w końcu kiedyś się skończą, i trzeba będzie zapłacić wszystko to, co jest należne państwu. Dlatego jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, aby wspierać obywateli w życiu ich codziennym po to, żeby rzeczywiście mieli możliwość przewidywania i stabilizacji nie tylko na dziś, nie tylko na jutro, ale na dłuższy czas, bo tylko w ten sposób mogą rozwijać się – mówiła poseł Nowogórska, komentując pomysł utrzymania wakacji kredytowych także w przyszłym roku.

Prawdopodobnie przedłużeniem wakacji kredytowych zajmie się dopiero nowy Sejm

Podobnego zdania była przedstawicielka PO. - Przy tym poziomie inflacji i jeszcze dodajmy, że 5 proc. VAT na żywność w przyszłym roku wróci, to uważam, że powinniśmy zadbać o kieszenie Polaków także w przyszłym roku, bo szykuje nam się bardzo trudny czas – mówiła posłanka Nykiel.

- Do stabilizacji nam jeszcze daleko, dlatego wniosek jest prosty. Wakacje kredytowe powinny zostać utrzymane dla Polaków. Polacy muszą mieć możliwość odroczenia spłacenia raty na późniejsze okresy, by normalnie funkcjonować przy takiej inflacji, przy braku stabilnej gospodarki . Banki, ten ciężar, jaki jest związany z wakacjami kredytowymi, moim zdaniem są w stanie unieść, a jeżeli możemy pomóc Polakom, to powinniśmy to zrobić – przekonywała Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców.

Zdaniem obozu rządzącego nic nie jest jeszcze przesądzone, a decyzje dotyczące ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych muszą zostać dokładnie przeanalizowane. - Jeśli chodzi o nasz rząd, to sytuacja jest postawiona jasno. Wakacje kredytowe będą utrzymane w zależności od sytuacji finansowej państwa (…). Jeśli stopy procentowe nadal będą wysokie (w środę, 6 września, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych, do 6 proc. - red.) i kredyt będzie nadal bardzo drogi i ci, którzy spłacają kredyty, nadal będą obciążeni tymi potężnymi odsetkami, to będziemy te wakacje kredytowe rozważać. Bo wtedy będzie to będzie jasny sygnał, że trzeba ludziom pomóc - argumentował poseł Szarama.