CS WOT: Strzały w szkole – ćwiczenia gwardzistów i Terytorialsów (komunikat)

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej informuje:

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej informuje:

W dniu 22.07.2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Włoszakowice (powiat leszczyński) polscy Terytorialsi wspólnie z amerykańskimi gwardzistami ćwiczyli udzielanie pomocy w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego, w którym poszkodowanych zostało kilkudziesięciu uczniów. Przygotowane ćwiczenie było ostatnim elementem tegorocznych szkoleń realizowanych przez Centrum Szkolenia WOT we współpracy z Gwardią Narodową Stanu Illinois.

"Przygotowując dzisiejszy scenariusz szkolenia, chcieliśmy, aby był on jak najbardziej realny z tym, co w rzeczywistości może wydarzyć się w czasie działań wojennych. W przypadku wystąpienia zdarzenia masowego, w którym mamy dużą ilość poszkodowanych wówczas ważna jest koordynacja i współpraca wszystkich służb mundurowych i systemu ratowniczego i to także udało się tu przećwiczyć" - powiedział kpt. Grzegorz Hubacz koordynator ćwiczenia, instruktor z Centrum Szkolenia WOT.

Scenariusz przygotowanego szkolenia zakładał, że w ramach prowadzonych działań wojska przeciwnika zaatakowały pobliską szkołę. W wyniku przeprowadzonego ostrzału kilkudziesięciu jej uczniów zostało rannych. Do niesienia pomocy wysłany został pododdział Terytorialsów, który nieopodal szkoły wykonywał wcześniej powierzone im zadania. Przybyli na miejsce żołnierze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ewakuowali rannych, udzielili pomocy poszkodowanym, a następnie wezwali transport medyczny, w tym lotniczy.

"Bardzo cieszę się, że mogłem wziąć udział w kursie Combat Medic. Takie szkolenia dają nam bardzo dużo. Pokazują, jak zachować się na polu walki w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wydarzeniem masowym, w którym jest wiele osób poszkodowanych jednocześnie. W czasie dzisiejszego działania mieliśmy możliwość ćwiczenia nie tylko procedur ratownictwa taktycznego, ale także zgrania i współpracy całego pododdziału, który te zadania realizował. - dodał kursant z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dwóch tegorocznych edycjach przygotowanego kursu COMBAT MEDIC - ratowników pola walki, udział wzięło niemalże 200 żołnierzy z różnych Brygad Obrony Terytorialnej z całego kraju. Sześciodniowe szkolenia zorganizowane przez CSWOT we współpracy z Gwardią Narodową Stanu Illinois realizowane były jednocześnie w 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie oraz 112 blp w Oświęcimiu.

"To są bardzo podobne warunki do tych panujących w rzeczywistości. Oczywiście, życie przynosi różne scenariusze i nie jesteśmy w stanie ich wyćwiczyć, ale możemy się do nich przygotować i temu służą te ćwiczenia jak to dzisiejsze. Wyglądało to bardzo dobrze i także bardzo dobrze oceniamy działanie polskich Terytorialsów" - podsumował sierż. szt. Adam Palisoc instruktor z Gwardii Narodowej Stanu Illinois.

Dotychczas (w latach 2022-2023) w ramach realizowanych 15 edycji szkoleń, amerykańscy instruktorzy przeszkolili łącznie niemalże tysiąc Terytorialsów. Podpisana w dniu 20.07.2023 r. umowa pomiędzy Centrum Szkolenia WOT, a 129 Regional Training Institute z Springfield pozwoli w kolejnych latach nie tylko na utrzymanie obecnie realizowanych szkoleń operatorów ppk. JAVELIN, snajperów oraz ratowników pola walki, ale także utworzenie nowych kursów kierowanych dla obserwatorów ognia, logistyków, specjalistów OPBMR, a także szkoleń z zakresu procesu dowodzenia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.