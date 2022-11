Ćwiczenia aerobowe zmniejszają ryzyko przerzutów raka

Regularne wykonywanie ćwiczeń aerobowych może zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych o około 72 proc. – wynika z badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Telawiwskiego. Wyniki zostały opisane w piśmie „Cancer Research”.

Intensywne ćwiczenia aerobowe zwiększają konsumpcję glukozy przez narządy wewnętrzne, co zmniejsza ilość energii dostępnej dla komórek nowotworowych.

"Dotychczasowe badania wskazywały, że ćwiczenia redukują ryzyko niektórych nowotworów do 35 proc. Aktualne wyniki sugerują, że ćwiczenia aerobowe o wysokiej intensywności mogą także chronić przez rozprzestrzenianiem się najbardziej agresywnych nowotworów" - mówi prof. Carmit Levy, autorka analizy (DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-22-0237).

Naukowcy sprawdzali skuteczność ćwiczeń aerobowych zarówno u ludzi, jak i podczas testów na myszach.

Dane pozyskiwano przez około 20 lat od 3 tys. ochotników, którzy przechodzili badania przed i po ćwiczeniach. Osoby, które regularnie wykonywały intensywne ćwiczenia aerobowe, takie jak bieganie, chodzenie, jazda na rowerze czy pływanie, były o 72 proc. mniej narażone na wystąpienie przerzutów raka niż osoby, które nie angażowały się zbytnio w aktywność fizyczną.

Badacze analizowali także próbki narządów myszy aktywnych fizycznie przed i po bieganiu, a także po wszczepieniu komórek nowotworowych. Aktywność fizyczna była silnie związana ze zmniejszeniem ryzyka przerzutów do węzłów chłonnych, płuc i wątroby.

Naukowcy zauważyli zwiększenie poziomu receptorów glukozy w narządach wewnętrznych myszy podczas intensywnego wysiłku, co wskazywało na zwiększony pobór energii przez narządy.

"Podejrzewamy, że dzieje się tak, gdyż narządy muszą rywalizować o energię z mięśniami, które spalają duże ilości glukozy podczas wysiłku. W rezultacie, jeśli rozwinie się choroba nowotworowa, patologiczne komórki mają do dyspozycji znacznie mniej energii niezbędnej do tworzenia przerzutów. Co więcej, jeśli ćwiczymy regularnie, tkanki narządów upodabniają się trochę do tkanki mięśniowej. W ten sposób wysiłek fizyczny zmienia cały organizm, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się nowotworów" - komentuje prof. Levy.