Ćwik: prezydent Duda podkreśla, że potrzeba jedności i współpracy wobec zagrożenia

Prezydent Andrzej Duda podkreśla bardzo mocno przy każdym kolejnym spotkaniu, że potrzeba jedności, współpracy i pokazywania, że jesteśmy razem wobec zagrożenia, które jest bardzo realne - powiedział w środę zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

Na antenie Polskiego Radia 24 Ćwik był pytany m.in. o wtorkowe spotkanie prezydentów: Polski - Andrzej Dudy, Francji - Emmanuela Macrona oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza. "Samo spotkanie i obecność trzech przywódców państw europejskich, którzy jednocześnie w tym roku pełnią ważne role w różnych gremiach, ma bardzo mocny wymiar, pokazujący jedność trzech państw i przywódców, którzy ze sobą rozmawiali" - zaznaczył Ćwik. Wskazał, że podczas spotkania przywódcy podzielili się informacjami o podjętych działaniach i inicjatywach.

"Pan prezydent Andrzej Duda podkreśla to bardzo mocno przy każdym kolejnym spotkaniu - w tej aktywności potrzeba jedności, współpracy i pokazywania, że jesteśmy razem wobec zagrożenia, które jest bardzo realne" - podkreślił Ćwik. Zwrócił uwagę, że "potrzeba również ochrony dla tych państw, które nie są członkami Unii Europejskiej i NATO, ale są naszymi sojusznikami i na to wsparcie i opiekę liczą, aby mogły same stanowić o swojej przyszłości".

Dopytywany, czy wczorajsze spotkanie Trójkąta Weimarskiego jest realnym czy tylko doraźnym odmrożeniem tej formuły, Ćwik wyraził nadzieję, że "format zostanie podtrzymany". Dodał, że prezydent "nie ukrywa wcale, że były zabiegi, aby odmrozić formułę Trójkąta Weimarskiego". W jego ocenie, "o wczorajszym spotkaniu możemy mówić, że było sukcesem".

Ćwik wyraził ponadto nadzieję, że "to, co po spotkaniu się wydarzy, a także kolejne deklaracje i spotkania przywódców europejskich, będą potwierdzeniem tej jedności wobec trudnej i złożonej sytuacji, która jest też wielkim zagrożeniem dla Europy i społeczeństw europejskich". Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta przypomniał, że "prezydent we wszystkich swoich wypowiedziach wyraźnie podkreśla, że wielkim zadaniem wszystkich przywódców europejskich jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz ochrona międzynarodowa, ale i społeczeństw".

Pytany o poniedziałkowe spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, Ćwik powiedział, że "dopóki nie zaczną być wykonywane konkretne działania i ruchy pokazujące deeskalację tego konfliktu po stronie rosyjskiej - jak wycofywanie wojsk i powrót do baz, w których stacjonują jednostki wojskowe, to będą to tylko niepotwierdzone w żaden sposób deklaracje, które się pojawiają".

Dodał także, że "prezydent Putin w dość ostrej narracji w czasie konferencji prasowej mówił o możliwym konflikcie i interesach, jakie Rosja ma i jakie chce chronić".

W ocenie Ćwika, "sytuacja jest trudna i może pójść w każdym kierunku, wcale tego nie ukrywamy". "Dlatego potrzeba rozmów, a także pokazywania jedności i tego, że Europa Zachodnia jest jednością. "Mamy nadzieje, że deklaracje, które płyną ze strony krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych będą podtrzymane w kolejnych tygodniach trwającego konfliktu" - zaznaczył.

We wtorek w Berlinie odbyło się spotkanie prezydentów Polski Andrzej Dudy, Francji Emmanuela Macrona oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Rozmowy w formacie Trójkąta Weimarskiego były poświęcone bezpieczeństwu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przywódcy podkreślali po spotkaniu, że dalsze naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy jest nie do przyjęcia.