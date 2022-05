Ćwik: w piątek spotkanie prezydenta Dudy z samorządowcami

Prezydent Andrzej Duda spotka się w piątek - w Dniu Samorządu Terytorialnego - z samorządowcami, wręczy odznaczenia, wygłosi również okolicznościowe przemówienie z tej okazji - powiedział PAP wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

"27 maja to od wielu lat Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia na zaproszenie prezydenta Dudy do Belwederu przyjadą samorządowcy z całej Polski" - przekazał PAP prezydencki minister.

Poinformował, że Andrzej Duda odznaczy kilkudziesięciu uczestników spotkania m.in. Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi oraz Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości za szczególne zasługi w działalności samorządowej; prezydent wygłosi również przemówienie skierowane do samorządowców.

"Będzie to także okazja do spotkań i rozmów. Prezydent Duda podkreśla to często, że jednym z priorytetów jego prezydentury jest rozwój tych małych lokalnych wspólnot, które tworzą samorządy. W sytuacji, w której jesteśmy, szczególnie dostrzegamy, jak bardzo istotna jest działalność samorządów. Wiemy, że samorządy poza tymi działaniami, które na co dzień wykonują, bardzo angażują się w kwestie pomocy Ukraińcom wobec toczącej się wojny z Rosją" - podkreślił wiceszef KPRP. Jak zaznaczył, piątkowe spotkanie z udziałem prezydenta będzie więc miało "także wymiar podziękowań".

Ćwik poinformował, że spotkanie z samorządowcami rozpocznie się w piątek o godz. 11. "Myśmy skierowali zaproszenia do wszystkich organizacji samorządowych, które działają, zaznaczając, że zapraszamy do udziału i prosząc o wskazanie osób, które będą reprezentowały poszczególne organizacje samorządowe" - powiedział minister. Pytany, ilu samorządowców weźmie udział w spotkaniu, odparł, że może to być nawet 300-400 osób.

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.