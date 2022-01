Cyfryzacja KPRM: liczbę punktów karnych można sprawdzić w e-usłudze lub w aplikacji mObywatel

Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów i punktów karnych. Są spore zmiany. Pamiętajcie, liczbę swoich punktów karnych możecie sprawdzić w dowolnym momencie, dzięki naszej e-usłudze lub w aplikacji mObywatel - poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w swoim komunikacie przypomniał, że w nowym taryfikatorze mandatów i punktów karnych, który obowiązuje od pierwszego stycznia znalazło się 12 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać 15 punktów karnych. "Dodatkowo - od 1 września 2022 roku zostanie wydłużony czas, przez który punkty będą obecne na naszym koncie. Dotychczas - redukowały się po roku od ich zdobycia. Po zmianach - nastąpi to po dwóch latach od opłacenia mandatu za dane wykroczenie" - przekazano.

W komunikacie podkreślono, że punkty karne można sprawdzić w dowolnym momencie - online. Są na to dwa sposoby - poprzez stronę internetową gov.pl oraz aplikację mObywatel.

Aby sprawdzić swoje punkty karne na stronie internetowej należy wejść na gov.pl, wybrać sekcję "Kierowcy i pojazdy", a następnie e-usługę - "Sprawdź swoje punkty karne". Kolejnym krokiem jest zalogowanie się poprzez profil zaufany. "Po zalogowaniu system przekieruje Cię na stronę, na której wyświetli się informacja o liczbie Twoich punktów karnych. Jeśli chcesz, możesz ją pobrać w formacie PDF i wydrukować" - podkreślono.

"Taki wydruk ma wyłącznie charakter informacyjny, nie jest dokumentem urzędowym. To znaczy, że sąd lub urząd może go nie uznać. Jeśli potrzebujesz urzędowego zaświadczenia o stanie swoich punktów karnych, dostaniesz je w komisariacie policji" - zaznaczono.

Drugim sposobem, aby sprawdzić punkty karne jest zainstalowanie na smartfonie bezpłatnej aplikacji mObywatel. "mObywatel to aplikacja, którą w swoim telefonie powinien mieć każdy kierowca. Znajdziemy tam nie tylko licznik punktów karnych, ale także mPrawo Jazdy i mPojazd" - mówi cytowany w komunikacie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz

"Aplikacja mObywatel korzysta z danych, zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców (część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Aby się do niej zalogować, niezbędny jest profil zaufany - to gwarancja bezpieczeństwa. PZ potwierdza, że Ty to Ty, dlatego - nikt nieuprawniony nie zdobędzie dostępu do Twoich dokumentów przechowywanych w aplikacji" - dodał Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.